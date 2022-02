Helbiz live: la finale di Miss Italia 2021

Helbiz, leader globale nella micromobilità, domenica 13 febbraio alle 21:00 renderà disponibile in esclusiva su Helbiz Live la Finale di Miss Italia 2021. L’evento verrà trasmesso senza necessità di abbonamento e solo per l’Italia.

Il concorso di bellezza più celebre del bel paese, si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più giovane.

La sfida di conciliare la tradizione del concorso e l’innovazione è affidata alla conduzione di Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene, affiancato dall’iconica artista Elettra Lamborghini. Con il compito di traghettare il pubblico da un concorso consolidato e conosciuto al nuovo format, ci sarà Carolina Stramare, Miss Italia nel 2019 ed attualmente volto della piattaforma Helbiz Live e conduttrice del Campionato della Serie B.