Guspini. Ospite di “Casa Ruth” trovata con metadone illecito

Ieri a Guspini i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntrice di stupefacenti una trentasettenne di Quartu Sant’Elena, di fatto domiciliata nella cittadina del Medio Campidano presso la casa protetta “Casa Ruth”.

La donna è stata trovata in possesso di 5 ml di sostanza stupefacente del tipo metadone cloridrato. Lo stupefacente non era accompagnato da idonea prescrizione medica che ne giustificasse il possesso, per cui era stato recuperato in qualche modo illecito.

Il farmaco è stato sottoposto a sequestro probatorio penale, in relazione a reati commessi da terzi sconosciuti, debitamente custodito in attesa di essere versato presso il laboratorio dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari per le analisi di rito.

L’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate dalla Stazione di Guspini per gli aspetti di rispettiva competenza.

advertisement

Michele Tamponi.