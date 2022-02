Giovane quartese e 55enne desulese guidavano in stato di ebbrezza: patenti ritirate e auto sequestrate

Stanotte alle ore 04,00 a Quartu Sant’Elena in Viale Colombo, i carabinieri della locale Stazione unitamente a una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia, a conclusione di un intervento su strada e di alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 22enne cuoco del luogo, incensurato. Questi, fermato ad un posto di controllo dell’Arma e sottoposto alla prova dell’etilometro è risultato essere positivo, evidenziando un tasso alcolemico di 1,44 g/l. La patente di guida gli è stata ritirata dal personale operante, mentre l’autovettura è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale a una ditta autorizzata. Le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

Qualche ora prima ad Iglesias, sulla strada statale 130, all’altezza del km 47,00, i carabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato per lo stesso reato un 55enne allevatore desulese. Fermato dai militari lungo quell’arteria stradale e sottoposto alla verifica dell’etilometro, questi ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,88 mg/l (1^ prova) e 1,72 mg/l (2^ prova). Gli esiti sono stati gli stessi: denuncia alla Procura della Repubblica, patente ritirata e macchina sequestrata.