Guidava in stato di ebbrezza a Santadi, fermato 33enne di Masainas

Stanotte a Santadi, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza, un 33enne di Masainas. Questi, a seguito di un controllo effettuato dagli uomini dell’Arma in via Fontane, dove era stato fermato a bordo della propria autovettura, e sottoposto a test etilometrico, è risultato essere positivo con un tasso alcolico pari a 2,2 grammi per litro alla prima prova e 2,23 alla seconda. Il documento di guida gli è stato ritirato. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.