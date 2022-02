Guerra in Ucraina, preghiera nella chiesa di Santa Caterina

Anche Sassari si unisce alla preghiera di vicinanza nei confronti dell’Ucraina.

Domenica 27 febbraio alle 14.30 nella chiesa di santa Caterina si svolgerà una celebrazione presieduta da Yaroslav Morykoy, presbitero della Chiesa greco-cattolica alla quale parteciperanno i fedeli di provenienza ucraina che vivono e lavorano nella città di Sassari.

Sarà un’occasione importante per chiedere insieme il dono della pace e per avviare canali di solidarietà. L’Arcidiocesi di Sassari, attraverso l’ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso parteciperà all’iniziativa di preghiera. “Domenica saremo a santa Caterina – spiega don Giuseppe Faedda – per portare la nostra solidarietà in questo momento difficile e per ribadire ancora una volta che il nostro Dio, che è Padre di tutti, ci chiama a essere fratelli”.

Il prossimo 2 marzo, alle ore 19 nella cattedrale di san Nicola l’Arcivescovo Gian Franco Saba presiederà il solenne Pontificale con l’imposizione delle ceneri e pregherà per la pace in Ucraina.

Nel mercoledì delle ceneri, inizio del tempo in preparazione alla Santa Pasqua del Signore Gesù, tutti, credenti e non credenti, sono invitati ad aderire alla Giornata di digiuno per la pace promossa da papa Francesco.