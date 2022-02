Guardia Costiera di Cagliari – Soccorso canoista in difficoltà

Nella tarda mattinata odierna perveniva alla centrale operativa della Guardia Costiera di Cagliari, da parte di un privato cittadino, una richiesta di soccorso a favore di un canoista in difficoltà nel tratto di mare prospiciente alla località “Sella del diavolo” del comune di Cagliari che, a causa delle condizioni meteorologiche in atto (vento teso da maestrale) non riusciva a rientrare verso riva.