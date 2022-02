Growens lancia il Cagliari Innovation Lab insieme a CREA e The Net Value

Il nuovo centro di ricerca e sviluppo permetterà di individuare le competenze tecniche per sostenere la crescita del Gruppo

Milano, 8 febbraio 2022 – Dalla collaborazione tra Growens (ticker GROW), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e operante nel settore delle cloud marketing technologies, CREA, il centro per l’innovazione e l’imprenditorialità dell’Università di Cagliari, e The Net Value, la community di innovatori fondata nel 2009 per supportare l’innovazione e l’imprenditoria digitale sul territorio sardo, nasce il Cagliari Innovation Lab, nuovo centro di ricerca e sviluppo dedicato all’innovazione digitale e tecnologica.

Il Lab, oltre ad ospitare la nuova sede locale di Growens, avrà l’obiettivo di dare un importante contributo alla creazione di percorsi formativi per professioni digitali e all’individuazione di figure che possano alimentare la crescita del Gruppo non soltanto attraverso la valorizzazione di nuovi talenti locali ma anche attraverso l’attrazione di figure professionali specialistiche a livello internazionale.

“Era da tempo che cercavamo un centro fisico in cui fare innovazione e avere accesso ad una serie di competenze tecniche per sostenere la nostra crescita e siamo felici di averlo trovato in un terreno così fertile per le aziende digitali, come Cagliari” – ha commentato Michele Cappellini, Chief Information Officer di Growens.

“Vogliamo creare un vero e proprio acceleratore di innovazione per creare nuovi spin-off di prodotto e individuare nuove potenziali aree di business. Grazie alla partnership con CREA e The Net Value potremo attingere ad un ricco bacino di nuovi talenti e contribuire alla loro formazione attraverso l’erogazione di borse di studio e attività di mentoring per alcuni progetti di start-up”

“Da incubatore la nostra mission è da sempre quella di contribuire a supportare l’innovazione e l’imprenditoria sul territorio sardo mettendo in contatto startup, figure professionali e aziende più sviluppate per generare idee innovative” – ha commentato Mario Mariani, fondatore di The Net Value e già CEO di Tiscali. “Con Growens, in particolare, abbiamo concluso un accordo di partnership per il nostro corso per Junior Full-stack Developer, che ogni 3 mesi metterà a disposizione dell’azienda 15 candidati tra cui selezionare i nuovi talenti che possano andare ad alimentare l’Innovation Lab.”

“Come Centro per l’innovazione e l’imprenditorialità dell’Università di Cagliari, anche grazie all’esperienza maturata attraverso il Contamination Lab, in questi anni abbiamo costruito un ecosistema a supporto di chi intende generare sviluppo e innovazione a partire dal bagaglio di competenze e conoscenze scientifiche dell’Ateneo” – ha commentato la Prof. Maria Chiara Di Guardo, Direttore del CREA UniCa. “Il Cagliari Innovation Lab rappresenterà il luogo d’incontro ideale per giovani aspiranti imprenditori ed imprenditrici determinati a condividere know-how, esperienze e creare valore.”

“Insieme a Growens potremo creare delle sinergie per i nostri percorsi formativi, in particolare con il nuovo Corso di Laurea in Informatica Applicata e Data Analytics (IADA)” – spiega il Prof. Diego Reforgiato Recupero (Università di Cagliari) (coordinatore di IADA) – “con l’obiettivo di acquisire nuovi ricercatori e sostenerli tramite assegni di ricerca e borse di studio, oltre a promuovere la partecipazione a progetti europei.”

“Il Cagliari Innovation Lab amplifica l’efficacia del nostro Way of Working, il manifesto recentemente lanciato da Growens per formalizzare la flessibilità come pilastro culturale e organizzativo. L’azienda mira a valorizzare il talento in relazione al territorio italiano, investendo in centri di eccellenza locali (come già avviene con il CRIT di Cremona, la città di origine del Gruppo) e supportando la miglior integrazione tra aspirazioni di carriera e qualità della vita” – ha aggiunto Enrica Lipari, People & Culture Director di Growens.

Growens (GROW) è un operatore integrato verticalmente attivo nelle Cloud Marketing Technologies, con offerta SaaS e CPaaS. La sua crescente suite di soluzioni data-driven consente a PMI e grandi aziende a livello globale di comunicare efficacemente con i propri clienti attraverso modalità in costante evoluzione. A partire dalla capogruppo, in cui è inclusa la business unit MailUp (mercato delle tecnologie per Email marketing), il Gruppo ha intrapreso un percorso di costante crescita sia organica sia per linee esterne, grazie all’acquisizione di realtà affermate ed emergenti: Acumbamail (mercato spagnolo e LatAm), Agile Telecom (mercato degli SMS wholesale) e Datatrics (intelligenza artificiale).

Un portfolio di brand a cui si aggiunge BEE (www.beefree.io), l’email editor lanciato nel 2017 come linea di business complementare e che conta già migliaia di clienti a livello globale. Oggi Growens è uno dei principali player in Europa nel campo delle Cloud Marketing Technologies, con circa 26.000 clienti in più di 100 paesi.

La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni Euronext Growth Milan (EGM) dal 2014, con un flottante di circa il 37%.

ISIN IT0005040354 – Reuters: GROW.MI – Bloomberg: GROW IM

Media & Guidelines: https://growens.io/en/media-guidelines

The Net Value, fondato nel 2009 da Mario Mariani (ex CEO Tiscali) a Cagliari, è un team di imprenditori, venture capitalist e manager esperti nel settore digitale, dalle startup alle multinazionali leader di mercato, oltreché un incubatore che offre servizi di consulenza ed incubazione alle imprese digitali e a coloro che vogliano trasformare le loro idee in aziende di successo.

Il CREA – Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – nasce nel 2016 come struttura di intermediazione fra università, imprese e territorio, per promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e lo sviluppo di progetti di business innovativi. Nasce quindi come polo d’incontro tra finanziatori, stakeholders nazionali e internazionali per gettare le basi di nuovi progetti d’impresa sviluppati all’interno dell’Università, in grado di creare un collegamento fra studenti, ricercatori e imprenditori operanti a livello regionale, nazionale e internazionale.