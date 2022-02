Grido di allarme di Confapi Sardegna: le strutture sanitarie accreditate sempre in prima linea a fianco dei pazienti rischiano la paralisi per i tagli alle tariffe

Scongiurare l’approvazione di un Nomenclatore Tariffario Nazionale con tariffe ridotte all’osso e stanziare maggiori risorse sulla Finanziaria regionale.

Sono questi i due principali impegni che la CONFAPI Sardegna chiede alla Giunta

Regionale a favore delle strutture sanitarie accreditate, ossia i centri di medicina

specialistica, le case di cura e i laboratori di analisi che, seppur privati, operano come

soggetti pubblici erogando servizi sanitari che, soprattutto in questi anni di pandemia si sono rivelati più che mai vitali.

“Si sta discutendo nell’ambito della Conferenza Stato Regioni, dice Giorgio Delpiano,

Presidente di CONFAPI Sardegna, la revisione del Nomenclatore tariffario con proposte

del Governo che, in alcuni casi, dimezzerebbero le tariffe riconosciute alle strutture sanitarie accreditate. Si tratta di una scelta che non possiamo condividere perché si mette a rischio la sopravvivenza di realtà imprenditoriali strategiche per i servizi sanitari del territorio e per la salute dei cittadini. Per non tacere della perdita di posti di lavoro che ne deriverebbe.

Per questo- ha aggiunto Delpiano- chiediamo alla Giunta Sarda di assumere una posizione

contraria all’abbattimento di tali tariffe e sul piano regionale, la invitiamo a potenziare gli

stanziamenti nella Finanziaria in discussione a favore di queste strutture, che mai come in

questi ultimi anni, hanno mostrato il loro valore, sostenendo e assorbendo anche il carico di

visite e di esami che gli ospedali pubblici non potevano reggere in questi anni di pandemia”.

In Sardegna le strutture Sanitarie accreditate assicurano, e in tempi relativamente brevi, il

55% delle prestazioni specialistiche e pesano per il 2,5% delle risorse stanziate in

Finanziaria regionale; l’assenza di risorse adeguate comporterebbe il passaggio alla c.d.

Assistenza Indiretta, costringendo i pazienti al pagamento per l’intero della prestazione

sanitaria, prezzo troppo alto per la generalità delle famiglie.

advertisement

“La nostra Unione Sanità di Confapi Sardegna – conclude Delpiano – ha intrapreso un

dialogo con le Sigle sarde del Comparto Sanità con l’obiettivo di identificare un percorso

comune di valorizzazione delle strutture Sanitarie Accreditate per l’affermazione e la tutela

del diritto alla salute dei cittadini”