Green Pass: Poste Italiane estranea a ritardi su Authcode

Poste Italiane, in relazione alle segnalazioni di ritardi e mancate comunicazioni dell’Authcode – il codice necessario per ottenere il Green Pass – precisa di non essere in alcun modo responsabile delle cause che hanno determinato tali inconvenienti.

Come comunicato dalla Regione Sardegna, il problema tecnico riscontrato riguarda situazioni non ascrivibili a eventuali problematiche della piattaforma informatica messa a disposizione da Poste Italiane la quale, infatti, gestisce esclusivamente i processi relativi alla pianificazione delle vaccinazioni e non interviene sulle autenticazioni e sull’invio dei codici di attivazione dei Green Pass.