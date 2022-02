Green Conservation of Cultural Heritage 2022: Daniela Ducato sarà ospite della IV edizione

Milano, 8 febbraio 2022 – Daniela Ducato, presidente di Fondazione Territorio Italia ha partecipato alla conferenza tenutasi a Roma il 3 e 4 febbraio riservata ai maggiori esperti europei sui temi della green conservation. Il suo intervento si è concentrato sulla preservazione a 360° dei beni culturali, intesi come patrimonio paesaggistico e ambientale, attraverso l’uso di sistemi ecologici evoluti capaci di preservare e restituire valore ai territori. La presidentessa di Fondazione Territorio Italia ha sottolineato l’importanza della conservazione e manutenzione dei beni culturali che costituiscono una ricchezza per il Paese e un elemento fondamentale per la sostenibilità.

Ducato ha illustrato come esempio l’uso indiscriminato di erbicidi per limitare la propagazione delle erbe sui camminamenti e sulle superfici verticali e orizzontali. Sono sostanze soggette a micro-dispersione che apportano tossicità al suolo, all’acqua, all’aria e mettono a rischio la biodiversità vegetale e animale, oltre alla stessa salute di manutentori e fruitori. Non è sufficiente interdire le aree durante i trattamenti in quanto alcuni inquinanti vengono rilasciati anche successivamente nell’ambiente circostante.

Daniela Ducato commenta: “Per noi di Fondazione Territorio Italia bellezza e salute sono inscindibili. Non esiste bellezza laddove ci sia stata violazione ai danni del territorio, impoverimento di biodiversità, rischi per la salute. Non possiamo definire bene culturale un fattore che non restituisce valore al territorio. La Fondazione darà il suo sostegno alla gestione responsabile ed ecologica dei beni culturali per la salvaguardia di paesaggi, persone e animali”.