Portava con sé una scacciacani e una mazza da baseball, denunciato un 23enne di Quartu

Stanotte alle 4 del mattino, a Quartu Sant’Elena, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura un 23enne del luogo, censito in banca dati delle forze di polizia, per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Il giovane, che viaggiava a bordo di una Fiat Seicento, fermato a un posto di controllo dell’Arma in Viale Marconi e sottoposto alle verifiche del caso, con tanto di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso e di una mazza da baseball in alluminio. I due oggetti anomali sono stati sottoposti a sequestro probatorio penale e verranno versati all’ufficio corpi di reato della Procura cagliaritana. Naturalmente il denunciato non ha saputo o voluto fornire spiegazioni sul perché viaggiasse con quell’anomalo carico.