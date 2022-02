Giochi e scommesse, ricerca Agimeg: decine di PVR, sale scommesse e tabaccherie in vendita in tutta Italia. I dettagli

Ricerca Agimeg su giochi e scommesse:

L’economia del nostro paese è ancora in fase di ripresa a seguito della drammatica perdita di Pil verificatasi nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19.

advertisement

La pandemia ha costretto i governi di quasi tutto il mondo, tra cui quello italiano, ad imporre restrizioni di vario genere e la chiusura delle attività commerciali per lunghi periodi di tempo.

Uno dei settori più puniti – come ben noto – è quello del gioco pubblico.

Le conseguenze a livello economico si sono viste sia nell’immediato con il mancato gettito fiscale e la forte ripresa delle attività illegali, sia nel medio periodo dove le attività connesse al gioco legale stanno facendo molta fatica a tornare ai livelli pre-pandemia.

Agimeg, a tal proposito, ha svolto una ricerca (sui maggiori portali di vendite online) sugli esercizi commerciali, in particolare Pvr, sale scommesse e tabaccherie, che sono stati messi in vendita online in questo periodo.

Da questa analisti si evince la grande difficoltà degli operatori del comparto che, dopo i duri colpi della pandemia, si vedono costretti a cedere la propria attività per gli eccessivi costi e i sostegni insufficienti ricevuti nel corso degli ultimi due anni.

In totale, i Punti Vendita Ricarica che sono stati messi sul mercato in varie parti d’Italia, sono 42.

La regione con più punti in vendita è la Lombardia in cui ci sono ben 14 PVR in vendita, di cui 5 solo nella città metropolitana di Milano.

Al secondo posto di questa particolare classifica vi è il Veneto con 7, mentre chiude il podio l’Emilia-Romagna con 4.

A seguire ci sono la Campania e il Piemonte con 3 locali in vendita. Abruzzo, Sicilia e Toscana hanno sul mercato 2 esercizi ciascuno.

Infine, in Puglia, Liguria, Trentino, Lazio e Friuli vi è un’attività in vendita per regione.

Per quanto riguarda le sale scommesse, il totale di quelle messe in vendita è di 25.

Ancora una volta a primeggiare è la Lombardia con 7 locali di raccolta scommesse in vendita.

Subito dopo vi è il Veneto con 4 e poi Lazio, Sicilia, Campania e Abruzzo appaiate con 2 locali sul mercato ciascuno. Ad 1 vi sono Piemonte, Umbria, Friuli, Emilia-Romagna, Toscana e Basilicata.

Infine, le tabaccherie in vendita sono 21 ed hanno una maggiore omogeneità di distribuzione sul territorio nazionale rispetto ai PVR e alle sale scommesse.

La Regione in testa in questa categoria è il Piemonte con 3 locali in vendita.

A 2 vi sono Trentino, Campania, Puglia, Veneto, Lombardia.

Invece, ad 1 si trovano: Emilia-Romagna, Sicilia, Abruzzo, Friuli, Umbria, Marche, Lazio e Toscana.

Le uniche Regioni in cui la ricerca Agimeg non ha rilevato nessuna attività in vendita di questo genere sono:

la Calabria, la Sardegna, il Molise e la Valle d’Aosta.