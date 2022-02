“Galeotto fu il chinotto” – Il Playboy Luciano alla conquista della Costa Azzurra

“Galeotto fu il chinotto” è il nuovo libro di Simone Zani pubblicato da Lupi Editore, disponibile in libreria e negli store digitali.

« “Galeotto fu il Chinotto” mi ha permesso di esplorare i pregi e le debolezze di un uomo ombroso, con una personalità ricca di sfumature – racconta Simone Zani – in una vicenda che narra una rivincita privata e sociale, che mette a nudo alcuni luoghi comuni e descrive la difficoltà di chi vive in una periferia italiana poco considerata. Una storia ambientata tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70, ma che racconta uno spaccato di vita comunque attuale e riconoscibile.»

Siamo a Bregano, piccolo centro a pochi passi dal Lago di Varese, a metà degli anni ’60. Luciano Cerutti è un ragazzo difficile, cresciuto troppo in fretta, ma eternamente insoddisfatto e alla ricerca di qualcosa che probabilmente non c’è. Lavora al Mercato al banco della frutta e, proprio come un marinaio, ha una donna in ogni paese. La sua vita è un noioso susseguirsi di giornate tutte uguali tra Pesche di Monate, galanti rendez-vous e serate al Circolo sorseggiando chinotto. La vita del giovane non cambia, nonostante un matrimonio riparatore e la nascita di un figlio, fino a quando arrivano in paese le affascinanti sorelle Angelique e Josephine Manfredi che lo trascinano in un conturbante triangolo amoroso e lo convincono a trasferirsi a Cannes, in Costa Azzurra. Ma la realtà non è quella sperata…

Simone Zani è nato a Varese il 15 marzo 1981. Apprezzato critico musicale, da sempre nutre la passione per la scrittura e la poesia. Ha preso parte a numerose manifestazioni musicali e sportive. Tra queste il Festival di Sanremo, di cui ha seguito come inviato 22 edizioni, e l’Eurovision Song Contest in cui è presente in sala stampa e nelle varie arene europee dal 2014. Negli anni ha partecipato a numerosi concorsi di poesia e ha vinto nel 2010 e nel 2013 due concorsi nazionali con le liriche “Lo Spazio Vuoto” e “Sinfonia tra le onde”. È tra i promotori dei Concorsi Letterari “Lo Spazio Vuoto” e “Uguali non è così” organizzati da GSZ Pro. È un apprezzato lettore e osserva il mondo con lo sguardo di chi ama coglierne le sfumature con l’animo artistico di chi ama raccontare e raccontarsi. Durante il lockdown ha scritto il primo romanzo “La Festa di Don Martello”, pubblicato nell’autunno 2020. Il percorso prosegue ora con “Galeotto fu il chinotto”, che mette in risalto uno stile più maturo e introspettivo.