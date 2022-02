FSI-USAE in audizione alla 11a Commissione del Senato: tutto il personale sociosanitario dovrebbe essere inserito tra i lavori usuranti

Il sindacato FSI-USAE è stato sentito in audizione (allargata ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari) dall'Ufficio di presidenza della 11a Commissione del Senato della Repubblica (Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) che ha proceduto ad una serie di suoi disegni di legge nn. 934 e 2347, in materia di inserimento di infermieri e OSS tra le categorie usuranti.

Hanno preso parte alla Riunione il Segretario Generale di Federazione, Adamo Bonazzi, e il coordinatore nazionale degli Infermieri, Calogero Coniglio.

Nel corso dell’audizione, il segretario generale della federazione ha ricordato al Presidente della commissione ed ai senatori presenti che la FSI-USAE – pur salutando con favore l’iniziativa parlamentare e non avendo nulla da eccepire sui testi presentati né sulla volontà dei firmatari dei disegni di legge di estendere la qualifica di categoria usurante ad infermieri e OSS – ha da sempre una visione più ampia sull’argomento categorie usuranti di quella degli estensori dei DDL, rammentando altresì che la posizione della federazione è per l’estensione della categoria usurante per tutte le professioni sanitarie e sociosanitarie che lavorano in ambito ospedaliero. Si pensi, ad esempio, al ruolo dell’ostetrica che ha un ruolo altamente operativo sulle 24 ore nelle sale parto e una responsabilità professionale ad alto rischio nelle fase di nascita di un bambino.

“Una cosa giustissima alla quale stiamo lavorando con grande impegno. I tempi sono maturi affinché il Parlamento prenda atto di questa necessità”, dichiara la Segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus.

La Segretaria territoriale FSI-USAE Mariangela Campus