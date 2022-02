Formazione, 1 milione e mezzo per le imprese che operano nel turismo, enogastronomia, trasporti, innovazione

La Giunta regionale ha approvato la delibera proposta dall’Assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, che prevede l’erogazione di risorse alle imprese sarde per l’organizzazione e gestione, anche tramite le academy aziendali, in collaborazione con agenzie formative accreditate o istituti tecnici superiori, di percorsi formativi sperimentali volti a promuovere il rafforzamento e l’aggiornamento continuo delle competenze dei lavoratori (oltre all’acquisizione di competenze professionali da parte di giovani e donne disoccupati, a condizione che partecipino ai percorsi in misura non superiore ad 1/3 del numero complessivo di partecipanti).

Due, in sostanza, gli obiettivi della delibera: garantire la formazione continua agli occupati e aprire le porte delle aziende ai disoccupati. Continua quindi l'impegno per il rafforzamento delle competenze dei lavoratori, anche con progetti sperimentali come quello che vuole creare e spingere la nascita delle Academy con percorsi di formazione per gli occupati e per i disoccupati. "Crediamo fortemente in questo strumento. Tramite le academy aziendali si favorisce il trasferimento delle conoscenze tra lavoratori e il passaggio generazionale nelle imprese con strumenti adeguati a rafforzare le competenze del personale coinvolto, per accrescere la competitività aziendale, valorizzare le competenze maturate dalle imprese e per favorire il trasferimento dei processi di innovazione a tutti i componenti delle filiere produttive", ha spiegato l'Assessore del Lavoro, Alessandra Zedda.