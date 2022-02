Fondazione ITS Tagss e RAS, corso gratuito per tecnici automazione: iscrizioni aperte

Fondazione ITS Tagss sono aperte, Presso lasono aperte,

Il corso è gratuito, poiché finanziato dalla RAS e in collaborazione con Adecco e As do Mar. Rivolto a tutti i diplomati senza limite di età. Si compone di 1800 ore e la sede è ubicata presso l’istituto tecnico agrario di Olbia.

Un ottimo strumento per i giovani, in grado di formare e garantire una specializzazione mirata.