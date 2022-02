Fine settimana in Marmilla di domenica 13 Febbraio… a Tuili, Ussaramanna, Sanluri e Gesturi.

In questo fine settimana al centro dell’attenzione i due altopiani della Marmilla, le Giare di Tuili e di Siddi con due escursioni alla scoperta di ambienti incontaminati, cavallini selvatici, flora e siti archeologici. Ma nei diciotto comuni dell’Unione Marmilla ci sarà anche spazio per la solidarietà e per l’attenzione agli ultimi. Senza dimenticare gli appuntamenti con la prevenzione di metà settimana a Gesturi con gli screening ecografici gratuiti per i cittadini.

Tuili Una bella occasione “preprimaverile” di scoprire i paesaggi tipici della Marmilla, colorati dai mandorli in fiore. Domenica 13 febbraio la società “Jara”, guidata dalla guida esperta tuilese Roberto Sanna, che gestisce anche il centro visite all’ingresso dell’altopiano della Giara, ha organizzato una nuova edizione del “trekking tra mandorli in fiore e cavallini”.

Si tratta di un trekking di media difficoltà, la parte più impegnativa sarà la salita sull’altopiano. Si partirà da Tuili e si camminerà per antichi sentieri, fra mandorli fioriti e panorami mozzafiato, per poi raggiungere la Giara, dove sarà possibile avvistare i cavallini selvatici, noti come is cuaddeddus. Alla fine della salita sosta nel centro visite per “su murzu”, spuntino tipico.

advertisement

Poi percorsi sull’altopiano fra boschi, laghetti (is paulis) e antichi ovili e discesa finale verso il paese di Tuili. Green pass obbligatorio. Prenotazione entro domani 11 febbraio ai numeri: 0709364277 e 348.2924983. Necessarie scarpe da trekking, abbigliamento comodo e zaino con acqua e snack. Consigliata la macchina fotografica. Punto d’incontro nella piazza della chiesa parrocchiale di Tuili, davanti alla Villa Asquer.

Ussaramanna L’altra Giara, quella di Siddi, sarà la meta di una seconda escursione proposta sempre domenica 13 febbraio dalle guide turistiche di “Bucca Tua Sarda” e “Arreu in s’isula”. Il trekking prevede la scoperta di antichi luoghi di culto e villaggi nuragici. Partenza da Ussaramanna alle 10, in località “Monti” per poi proseguire verso l’altopiano. Tappa anche alla grotta dei banditi. L’escursione non prevede particolari difficoltà tecniche ed è dunque adatta a tutti. Indispensabili scarpe da trekking, abbigliamento comodo, pranzo al sacco e scorta d’acqua. Per informazioni e prenotazioni: Simone 3458096459 e Andrea 3428111674.

Sanluri Sabato 12 febbraio nel parco S’Arei del polo culturale sarà protagonista la solidarietà con la consegna all’associazione “Anteas” del veicolo Fiat Doblò, acquistato grazie alla collaborazione fra Comune di Sanluri, la sezione locale dell’Anteas e PMG Italia per la realizzazione del progetto “Mobilità garantita”. Il veicolo attrezzato sarà utilizzato per il trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili ed è stato concesso in comodato gratuito da PMG Italia. Il progetto, attivato appunto dal Comune insieme ad Anteas Sanluri, prevede servizi di trasporto sociale e accompagnamento di vario tipo: fra gli altri casa-lavoro, tempo libero e socializzazione, terapie, cure mediche, diritti e doveri civili come elezioni e referendum.

Gesturi Vi ricordiamo il terzo appuntamento del mese della prevenzione ecografica, organizzata da Comune e associazione “Medici della Prevenzione”. Mercoledì 16 febbraio dalle 9 alle 12,30 nella sala consiliare screening ecografico prostata riservato agli uomini dai 50 anni in su con un massimo di 60 prenotazioni.