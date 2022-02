 Famiglie dei sanitari morti per Covid: un fondo da 15 milioni

Famiglie dei sanitari morti per Covid: E’ un giusto riconoscimento che l’Italia deve a chi ha svolto il proprio lavoro per tutelare la salute di tutti noi”. Lo annuncia su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.

In Consiglio dei Ministri approvato anche “un altro finanziamento di 400 milioni di euro destinati alla sanità. Serviranno a far fronte alle spese sostenute a causa del Covid e agli aumenti delle bollette energetiche degli ospedali – spiega Speranza -. Sono risorse che si aggiungono agli investimenti già approvati per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale”.

