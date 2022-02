Evade dagli arresti domiciliari: 29enne di Selargius deferito dai Carabinieri

Ieri a Selargius, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, al termine di alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per evasione un 29enne del luogo, già gravato da precedenti denunce, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Questi, in occasione di un routinario controllo effettuato alle ore 20:45 di ieri, non era presente in casa.