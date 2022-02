Eurojackpot: raddoppiano le estrazioni settimanali

Modifiche al regolamento del gioco numerico a totalizzatore Eurojackpot. E’ quanto contenuto nella determinazione direttoriale firmata dal DG dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna. Introdotta la seconda estrazione settimanale del gioco numerico a totalizzatore “Eurojackpot” nella giornata del martedì, che verrà, quindi, ad aggiungersi all’estrazione settimanale del venerdì. Innalzato il valore massimo del “jackpot” da 90 a 120 milioni di euro. Qualora il montepremi di prima categoria superi il limite di 120 milioni di euro, l’importo eccedente viene cumulato con il montepremi di seconda categoria per il medesimo concorso. In ogni caso, in ciascun concorso il montepremi minimo garantito della prima categoria è pari a 10 milioni di euro. Qualora il montepremi di concorso destinato a tale categoria sia inferiore a tale limite, l’ammontare necessario al raggiungimento di tale limite sarà prelevato dal fondo di riserva. advertisement Modificata la matrice di gioco relativa agli “Euronumeri”, prevedendo il pronostico di 2 numeri su 12 anziché su 10, al costo invariato di 2 euro. “Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dall’ordine di estrazione generata per mezzo del sistema estrazionale: una sequenza di 5 numeri di una serie continua di numeri, compresa tra 1 e 50, senza reimmissione dei numeri estratti; una sequenza di 2 numeri di una ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 12, senza reimmissione dei numeri estratti”. Le disposizioni entrano in vigore, in concomitanza con tutti i Paesi membri del Consorzio del gioco “Eurojackpot”, a far data dal 25 marzo 2022, fatta eccezione per l’introduzione della seconda giornata di estrazione che entra in vigore dal 29 marzo 2022. Montepremi Al momento il jackpot in palio è pari a 32 milioni di euro – riporta l’Agenzia Agimeg. L’ultima vincita realizzata in Italia risale all’estrazione di venerdì 4 febbraio, che ha premiato tutta Italia. Infatti, la vincita del 5+0 da 65.650,50 euro è arrivata indovinando tutta la combinazione estrattaformata dai numeri 12-18-27-33-41 ma non i due Euronumeri 9 e 10. La vincita è stata realizzata con un Sistema della Bacheca dei Sistemi suddiviso in 40 quote. In tutto sono 18 i paesi in gioco: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Dal primo concorso ad oggi in Italia sono stati realizzati 3 ‘5+2’, 59 ‘5+1’ e 108 ‘5+0’. Ma il Paese più fortunato è la Germania con 52 ‘5+2’, 862 ‘5+1’ e 1356 ‘5+0’.