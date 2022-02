Eurobet, nel triennio 2018-2020 Ebitda cresciuta del 56%. Sul territorio circa 1.000 punti vendita con un palinsesto di oltre 350mila eventi all’anno

Nel triennio 2018-2020 il fatturato di Eurobet è passato dai 264 milioni di euro del 2018 ai 324 del 2020, con un Ebitda passata dai 52 milioni di euro a 81 milioni di euro. Anche il numero dei punti vendita è cresciuto fino ad arrivare nel 2020 a 982 su tutto il territorio italiano, comportando un aumento dei dipendenti che va dai 284 del 2018 ai 308 del 2020. La raccolta totale ha invece subito una contrazione tra il 2019 e il 2020 a causa della crisi pandemica facendo registrare un dato in calo di 191 milioni di euro. E’ quanto rileva l’agenzia di stapa specializzata ‘Agimeg’ dal Report Integrato 2020 di Eurobet. Eurobet conta 982 punti di gioco così distribuiti nel territorio nazionale: 12,24% nelle isole; 19,18% nel Nord; 16,32% nel centro e 52,26% nel Sud. Inoltre, nel 2020 è stata lanciata la linea EurobetCafè, esercizi di somministrazione – bar – completamente brandizzati “Eurobet”, con design accattivante che pone al centro il cliente e le sue necessità di intrattenimento. Per quanto riguarda il modello di business per il settore retail, Eurobet mette a disposizione 350.000 eventi l’anno su cui poter scommettere, di cui oltre 200.000 live riconducibili a 25 sport diversi. Vi sono anche scommesse virtuali con quattro canali dedicati ad eventi sportivi ed ippici, sviluppati grazie ad importanti partnership con principali fornitori internazionali. All’interno dei punti sono utilizzati monitor e videowall per seguire eventi sportivi di ogni genere trasmessi in diretta e, inoltre, sono presenti terminali e selfbet con un’interfaccia semplice e intuitiva dove l’utente può consultare quote, scommettere ed accedere a tutti i contenuti di gioco. Invece, i prodotti offerti esclusivamente tramite il canale online sono: Skill games, Slot online, Live Games, Casinò Games, Bingo. advertisement Eurobet Italia S.r.l., con sede principale in Roma, è un concessionario di Stato per la raccolta delle scommesse sportive ed ippiche; svolge la sua attività attraverso una rete di circa 982 punti vendita distribuiti sull’intero territorio nazionale nonché attraverso il canale online. Nata nel 1995, oggi è parte del Gruppo Entain PLC quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), leader nel settore dei giochi e delle scommesse nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 24.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce 24 brands iconici nel mondo del gaming sia online che nei migliaia di punti della propria rete fisica. E’ quanto si legge nel Report Integrato 2020 di Eurobet. lp/AGIMEG