Eurobet, Guinci: “Il futuro del settore passa sempre più da stretto rapporto tra online e rete fisica”

“Il periodo attuale, anche a seguito dell’emergenza pandemica, ha accelerato due processi che erano già in atto: digitalizzazione di servizi e prodotti; trasformazione ruolo del retail con progressiva crescita dell’online. Il mondo delle scommesse regolamentate è – e diventerà sempre più – un servizio d’intrattenimento che competerà con altri servizi similari, a fruizione prevalentemente digitale. Solo le aziende che sapranno fare innovazione continua, sia in termini di nuovi prodotti che di servizi ai clienti, potranno garantirsi un percorso di crescita sostenibile. Da un punto di vista distributivo, il futuro del settore passerà da un supporto reciproco tra i due canali ONLINE E RETAIL“. Sono le affermazioni riportate dall’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’ del direttore delle relazioni istituzionali di Eurobet, Giuliano Guinci, nel Report Integrato 2020. “L’offerta di gioco, anche e soprattutto al fine di attuazione delle politiche di Responsible Gaming, sarà sempre più omnichannel, con il cliente libero di scegliere il canale che soddisfi maggiormente le proprie esigenze. Ciò necessita di un completo cambio di paradigma quando si parla di gioco, tanto da un punto di vista regolamentare, quanto di comunicazione ed informazione. Il mercato del gaming italiano si contraddistingue per una centralità del ruolo dello Stato, e a sua volta, dei concessionari quali operatori deputati a far sì che la regolamentazione prevista a livello centrale trovi applicazione sul territorio. In quest’ottica un processo di trasparente collaborazione tra i principali stakeholder del settore è centrale nell’ambito del non più procrastinabile processo di riordino, che dovrà essere orientato ad individuare e attuare le misure maggiormente efficaci per rendere il gioco realmente sicuro, sia per gli utenti che, nel caso delle scommesse, per il mondo dello sport. È auspicabile anche un cambiamento nelle modalità di comunicazione e informazione, affinché sia possibile disporre di uno strumento essenziale di ascolto e interazione, ma anche per dare un corretto inquadramento del settore del gioco legale nell’ambito del mondo dell’intrattenimento. Eurobet, forte del supporto del gruppo internazionale di cui fa parte, è pronta ad affrontare la sfida dell’innovazione e a porla al centro della propria strategia di sostenibilità”