Esce su tutte le piattaforme digitali “Interstellar” il nuovo singolo della cantautrice Diana Billwiller

“Interstellar” è un brano nato dal cuore e scritto di getto, partendo da un semplice arpeggio con la chitarra: da lì Diana ha sviluppato prima la melodia e quindi il testo. Per questa canzone Diana Billwiller ha collaborato con Joachim Steiner, il quale ha creato un beat che propone un’aurea “spaziale”, ottenuta anche grazie all’utilizzo del theremin, che Joachim ha suonato e registrato live per l’arrangiamento di “Interstellar”. Il titolo del brano rimanda ad uno dei film preferiti di Diana.

La sua voce pura ci porta in un vero e proprio viaggio spaziale, che inizia dal semplice innamoramento per raggiungere le vette dell’Amore vero, il solo in grado di farci superare anche i momenti più bui e tragici.

Appassionata di musica sin da piccola, studia canto ed intraprende un percorso musicale variegato, all’insegna della sperimentazione, che la porta a conoscere Jack The Smoker ed Andrea Tosoni, coi quali produrrà “Nero Riflesso”, il suo primo singolo, pubblicato nel 2017.

Questo brano introduce l’uscita del suo primo album, “Contrast”, chiaro riferimento ai contrasti stilistici che caratterizzano questa cantautrice, la quale non ama etichettarsi in un un unico genere musicale.

Nel 2018 conosce Gianmarco Vumo, compositore e polistrumentista, con il quale crea un connubio artistico vincente, sfociato nella produzione del brano “Filofobia”, e dai successivi “Senza più avere paura”, “Le stelle son per pochi”, “Limbo” ed infine “Blue Lullaby”.

Nel 2020, pubblica i singoli “La Differenza” e “Hero of My Heart”.

Nel 2021 pubblica il singolo “Senza Confini”.

Durante il suo percorso ha sempre cercato di rappresentare la sua ecletticità creativa.

Le canzoni che scrive, come la sua personalità, esprimono emozioni contrastanti:

un’anima che spazia dall’elettronica all’acustica, da ballate spensierate a testi che invitano a riflettere sulla società di oggi.