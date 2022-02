Enel e Sideralloys: insieme per un modello produttivo più sostenibile in Sardegna

ENEL E SIDERALLOYS INSIEME PER UN MODELLO PRODUTTIVO SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE IN SARDEGNA

Siglato un protocollo per lo sviluppo di rinnovabili per la Sardegna e soluzioni di elettrificazione all’interno del sito produttivo di Portovesme

Roma, 16 febbraio 2022 – Iniziative comuni in aree di interesse strategico, con al centro la realizzazione di un modello più sostenibile per la Sardegna attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili: è il contenuto del protocollo d’intesa siglato dal Direttore Enel Italia Nicola Lanzetta e dall’Amministratore delegato di SiderAlloys Italia Giuseppe Mannina.

La partnership individua diversi ambiti di collaborazione con SiderAlloys di Portovesme, accomunati dall’obiettivo di contribuire alla transizione energetica attraverso un modello produttivo sempre più sostenibile per tutto il territorio.

“La collaborazione con SiderAlloys Itallia – ha commentato Nicola Lanzetta, Direttore Enel Italia – permette di rafforzare il nostro impegno per aumentare l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile nelle attività produttive. Realizzare un modello industriale più sostenibile significa ottenere, al tempo stesso, benefici ambientali ed economici, in linea con la strategia di Enel a livello globale e con l’obiettivo di fare della Sardegna una “isola verde” entro il 2030”.

“L’intesa Con Enel – ha commentato Giuseppe Mannina, AD SiderAlloys Italia – tende a promuovere iniziative congiunte, più ampie possibili, per sviluppare soluzioni sostenibili all’interno del più ampio percorso di decarbonizzazione e elettrificazione della Sardegna in linea con le nuove politiche industriali Europee sempre sensibili al gruppo SiderAlloys che ha trovato in Enel il partner giusto e affidabile”.

L’accordo prevede in particolare lo sviluppo della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolico, impianti fotovoltaici a terra utility scale, su tetti e coperture in genere, e sistemi di accumulo), che contribuiranno al fabbisogno energetico del territorio sardo e dei siti industriali; la possibilità di sviluppare ulteriori iniziative in ambito di generazione distribuita rinnovabile; l’elettrificazione della flotta aziendale con stazioni di ricarica da installare presso le sedi aziendali; l’identificazione di risorse flessibili all’interno dei siti produttivi; soluzioni mirate all’ottimizzazione dei costi energetici quali riduzione dei picchi di potenza e riduzioni di oneri attraverso variazione dei carichi.

Enel è una multinazionale dell’energia e uno dei principali operatori integrati nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili, nonché uno dei principali operatori del gas nel mercato retail.

È la più grande utility europea per EBITDA ordinario, ed è presente in oltre 30 paesi nel mondo, producendo energia con circa 89 GW di capacità installata. Enel distribuisce energia elettrica attraverso una rete di oltre 2,2 milioni di chilometri e con quasi 75 milioni di utenti finali è il 1° operatore di rete a livello mondiale1. Il Gruppo porta energia a circa 70 milioni di case e aziende e ha la più grande base di clienti globale.

Il ramo rinnovabile di Enel, Enel Green Power, è il più grande operatore privato rinnovabile al mondo, con circa 50 GW di impianti eolici, solari, geotermici e idroelettrici installati in Europa, nelle Americhe, in Africa, in Asia e in Oceania.

1 Operatori di proprietà pubblica esclusi

SiderAlloys, oltre all’attività industriale prevista sul sito di Portovesme, unico player produttivo in Italia di alluminio primario, attivo nel trading internazionale di commodities, con particolare focalizzazione sulle ferroleghe, in particolare Ferro Vanadio ma anche Ferro Molibdeno, Ferro Niobio e altre, sui metalli non ferrosi, in primis alluminio e sulle materie prime.

Come tale, il gruppo ha rapporti pluriennali con i principali fornitori e consumatori internazionali di tali merci, ovvero principalmente acciaierie e utilizzatori di alluminio. SiderAlloys opera inoltre nello sviluppo e gestione di attività minerarie nelle produzione di Cromite e di Manganese in SudAfrica e nello studio, sviluppo e gestione di iniziative industriali e commerciali nel mondo delle energie rinnovabili.