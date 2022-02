EcoForum Sardegna IV edizione, “Presente e futuro dell’economia circolare”: Premiazione Comuni Ricicloni Sardegna

Venerdì 18 febbraio dalle ore 9.00

Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura, Via Marengo 2 – Cagliari

Vi invitiamo alla IV Edizione dell’EcoForum Sardegna, momento di condivisione e riflessione sullo stato attuale e futuro dell’economia circolare. L’evento è organizzato da Legambiente in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, e con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, Città Metropolitana di Cagliari e Comune di Cagliari. Si tratta di un appuntamento unico a livello regionale ideato da Legambiente e dedicato al confronto tra rappresentanti delle amministrazioni locali, gestori dei rifiuti e cittadini, sul tema della raccolta differenziata, sulle sfide future della nostra regione e sulle buone pratiche di gestione dei rifiuti verso un modello di economia circolare. All’interno dell’evento vi sarà la classifica dei Comuni Rifiuti Free, all’interno di Comuni Ricicloni, iniziativa che riconosce le migliori esperienze delle Amministrazioni in tema di gestione dei rifiuti. Verranno premiati i Comuni Rifiuti Free, che si sono distinti per una buona raccolta differenziata, e per le buone politiche di contenimento del totale rifiuti a smaltimento, inferiore o uguale a 75 kg annui per abitante. L’Assessorato Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna collabora all’iniziativa fornendo i dati della produzione rifiuti urbani e della raccolta differenziata riferiti all’Anno 2020 per i comuni dell’Isola. In occasione dell’EcoForum sarà pubblicato il Rapporto Comuni Ricicloni Sardegna, sul sito di Legambiente Sardegna https://www.legambientesardegna.com/ e successivamente sulle edizioni regionali del sito nazionale Comuni Ricicloni http://www.ricicloni.it/.

In allegato il programma dell’evento, che si svolgerà in presenza (obbligo di mascherina FFP2 e green pass rafforzato) venerdì 18 febbraio dalle ore 9.00, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura, Via Marengo 2 – Cagliari e sarà anche trasmesso online sul sito di Legambiente Sardegna (https://www.legambientesardegna.com/) e tramite la pagina Facebook.

Parteciperanno all’evento:

Daniele Cocco, Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura, Università di Cagliari

Giorgio Massacci, Direttore DICAAR

Paolo Truzzu, Sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana di Cagliari

Marta Battaglia, Direttrice Legambiente

Annalisa Colombu, Presidente Legambiente Sardegna

Gianni Lampis, Assessore della Difesa dell’Ambiente Regione Autonoma della Sardegna

Alessandro Sanna, Direttore ARPAS

Stefano Ciafani, Presidente Legambiente Onlus

Aldo Muntoni, DICAAR – UniCA

Mauro Coni DICAAR – UniCA

Luisa Pani DICAAR – UniCA

Stefano Milia, IGAG-CNR, DICAAR Unica

Giorgio Querzoli, DICAAR – UniCA

Salvatore Pinna, Gestione Rifiuti Regione Autonoma della Sardegna

Maurizio Salvo, Area Rapporti con il Territorio Conai

Alessandro Guarracino, Assessore dell’innovazione tecnologica, ambiente Comune di Cagliari

Maria Teresa Celebre, Responsabile comunicazione Calabra Maceri e Servizi SpA

Salvatore Daga, Gestione Impianti Consorzio Industriale Provinciale Oristanese

Daniela Barsanti, Rappresentante la Papiro Sarda Srl

Michele Meloni, Responsabile Rifiuti Legambiente Sardegna

Emilio Bianco, Legambiente curatore Dossier Comuni Ricicloni

Valentina Basciu, Coordinamento Giovani Legambiente Sardegna

Enrico Concu, Coordinamento Giovani Legambiente Sardegna

Alcuni Sindaci dei Comuni della Sardegna