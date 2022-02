EcoForum Sardegna IV edizione Presente e futuro dell’economia circolare La Sardegna con il 74.22% conferma il secondo posto nella classifica italiana per la raccolta differenziata e punta all’80% entro il 2022

Il 2022 è iniziato bene: il 14 gennaio è entrata in vigore anche in Italia la direttiva europea SUP sulla produzione e commercializzazione di 10 prodotti in plastica monouso, non biodegradabile e non compostabile. Entro il 30 giugno 2022 verrà pubblicato il decreto del MiTE per l’adozione della Strategia nazionale per l’economia circolare.

I dati relativi alla raccolta dei rifiuti urbani si riferiscono al 2020, un anno segnato dalla pandemia di Sars Covid-19, ancora in corso. Nel gennaio 2020 è esplosa l’emergenza sanitaria, economica, sociale e ambientale che ha cambiato profondamente le nostre certezze e le nostre vite. L’UE e i suoi Stati membri hanno dovuto adottare misure di emergenza per preservare la salute dei cittadini e impedire il collasso dell’economia. Il programma NextGeneration EU da 750 miliardi, il 37% dei quali è destinato alla lotta alla crisi climatica, rappresenta un’opportunità straordinaria, da non sprecare, per rilanciare l’economia europea e disegnare una traiettoria di sviluppo giusto e sostenibile per tutti, in cui l’economia circolare ha un ruolo centrale.

