E-Distribuzione e Unione dei Comuni del Sulcis: patto per il miglioramento della qualità del servizio elettrico

Cagliari, 8 febbraio 2022 – Nella giornata di martedì 1 febbraio, presso la sede dell’Unione dei Comuni si è tenuto l’incontro tra i Sindaci ed i vertici territoriali tecnici, istituzionali e amministrativi di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Durante il confronto, ciascun Sindaco ha rappresentato le principali criticità del proprio Comune; in particolare l’attenzione si è concentrata su dei casi di cali di tensione, di interruzioni nella fornitura dell’energia elettrica, di alcuni ritardi nei nuovi allacci nonché sulla necessità di ammodernamento della rete, in particolare nell’agro. I vertici di E-Distribuzione hanno evidenziato come siano in programma a breve una serie di interventi in tutta la Sardegna, non solo di ammodernamento ma anche di potenziamento della rete elettrica, volti a un notevole miglioramento della qualità del servizio per tutti i cittadini sardi fornendo al contempo, sin da subito, la massima disponibilità ad affrontare separatamente le problematiche di ciascun singolo Comune dell’Unione. Inoltre, nel corso di un ulteriore incontro con l’Unione dei Comuni del Sulcis, E-Distribuzione presenterà con maggiore dettaglio i programmi d’investimento nell’area. Il dialogo tra le Amministrazioni Comunali ed il Gestore della rete elettrica costituirà quindi lo strumento principale attraverso il quale si cercherà di migliorare il servizio di fornitura energetica, a beneficio dei cittadini del territorio. L’Unione dei Comuni del Sulcis ringrazia E-Distribuzione per aver partecipato all’incontro, fiduciosi che si tratti solo di un primo passaggio istituzionale a cui farà seguito una fitta interlocuzione mirata alla risoluzione dei problemi del Territorio.