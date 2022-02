Drammatica situazione dell’agricoltura sarda: l’allarme di Tore Piana

Drammatica situazione dell’agricoltura sarda. Tore Piana coordinatore regionale Buona Destra – dichiara: “imbarazzante il totale silenzio e assenza da parte dell’assessore regionale all’agricoltura sulla drammatica situazione in cui versa l’agricoltura sarda”.

Il presidente Solinas pensi alla sua sostituzione.

Ancora un duro intervento, da parte di Tore Piana, nel suo ruolo politico di coordinatore regionale del Partito Buona Destra/Epi Sardegna, sulla gestione politica della delega all’agricoltura da parte dell’assessore regionale. E’ imbarazzante il totale silenzio e assenza dell’Assessore, sulla grave crisi che in questi giorni sta attraversando l’agricoltura e l’allevamento dell’Isola.

“Sembra quasi che in Sardegna non esista una delega all’agricoltura”, abbiamo aspettato oltre tre anni per conoscere le linee programmatiche e gli indirizzi su come gestire l’agricoltura e l’allevamento in Sardegna.

advertisement

Ad oggi, però, nulla si conosce e si gestisce a SPOT, con interventi tampone sulle emergenze. Una situazione non più condivisa: ripeto quello che ho già detto un anno fa, CHIEDO con urgenza al presidente Solinas, la sostituzione dell’Assessore all’Agricoltura, conclude Tore Piana in nome del partito Buona Destra/ Epi Sardegna.