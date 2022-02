Difesa Deidda: smentita chiusura 9 º battaglione carabinieri Sardegna come richiesto da FDI e grande apprezzamento per operato.

“Con soddisfazione, questa mattina, la Difesa tramite il sottosegretario della Difesa, Giorgio Mulè, ha dichiarato che non c’è nessun piano di chiusura o ridimensionamento del 9º Battaglione Carabinieri Sardegna, ma ha aggiunto apprezzamenti per l’operato dello stesso confermando quanto esposto dal sottoscritto nell’interrogazione discussa in Commissione Difesa”, dichiara Salvatore Deidda, capogruppo di FdI in Commissione Difesa che aveva chiesto di mettere fine e smentire le indiscrezioni su una possibile chiusura;

“Ringrazio l’Arma dei Carabinieri che ha confermato, ancora una volta, l’impegno e l’attaccamento alla nostra Isola con una Istituzione come il Battaglione che, con il suo personale garantisce, in maniera lodevole, molteplice servizi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Battaglione Sardegna, come tutta l’Arma dei Carabinieri, devono essere sostenuti da tutta la Comunità e dalle Istituzioni”, conclude Deidda