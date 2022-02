Difesa, Deidda (FDI): bocciato il rinnovo per i medici militari; ennesima occasione persa dal governo Draghi

“Se da una parte, come in Sardegna, i progressisti e la sinistra invocano i medici dell’Esercito, in Parlamento il Governo e la maggioranza che lo sostiene bocciano nuovamente la proroga a fine anno di medici e infermieri, assunti dalla Difesa e tutt’ora impiegati in giro per l’Italia”, dichiara Salvatore Deidda, Capogruppo di FdI in Commissione Difesa, firmatario dell’emendamento bocciato in Commissione durante l’esame del milleproroghe;

“Ho presentato più di un atto parlamentare per la proroga, finalizzata inoltre alla collaborazione con gli ospedali e la sanità territoriale più in difficoltà. Ancora una volta, le speranze di questo personale medico e non, che ha scelto la divisa, sono state tradite. Ora rimane per loro solo la riforma della legge 244 in discussione alla Camera a fine mese”, conclude Deidda