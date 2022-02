Detenzione ai fini di spaccio per un 39enne cagliaritano

Ieri a Uta, i Carabinieri e il Nucleo Cinofili dell’Arma cagliaritana hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un trentanovenne del luogo, gravato da precedenti denunce, gestore di un esercizio pubblico.

Questi, a seguito di una mirata perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish, di 250 grammi di sostanza da taglio, di un bilancino di precisione, di materiale vario per il confezionamento e della somma di euro 250 in banconote di diverso taglio, verosimile provento dell’attività illecita.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale, assunto in carico e verrà debitamente custodito in attesa di poter essere versato presso i laboratori del RIS di Cagliari ai fini delle analisi chimiche previste.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa di essere giudicato presso il palazzo di giustizia di Cagliari con rito direttissimo nella giornata di oggi.