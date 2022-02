Tennistavolo Norbello. Un derby sardo che vale i play off scudetto

Non solo c’è di mezzo un posto per i play off scudetto di A1 femminile, ma è anche un derby sardo. Quella che si giocherà al Palatennistavolo di Cagliari sarà una sfida molto importante che terrà col fiato sospeso la tifoseria guilcerina.

CONCENTRATE NELLA VIA DEI PLAY OFF Dal momento che i brividi vanno di moda, è scontato definire così la gara che le norbellissime affronteranno al Palatennistavolo di Cagliari nel tentativo di conservare la quarta piazza della A1 femminile. Saranno le uniche a scendere in campo in questo week end perché la A1 maschile affronterà la gara sul campo del Reggio Emilia domenica 27 febbraio 2022 con inizio alle 17:30. Inoltre, ad oggi non si conosce ancora la data del recupero casalingo contro la pluri scudettata Apuania Carrara.

A questo punto Simone Carrucciu e l’intero staff dirigenziale norbellese possono dirottare tutte le loro energie propizie verso l’organico femminile che in via Crespellani si gioca la parte più importante della stagione: “Sarà un match complicato ma dobbiamo scendere in campo tranquille e convinte dei nostri mezzi – sottolinea il presidente – perché è nei frangenti più complessi che deve uscire la vera anima del nostro collettivo. Forza ragazze, siamo con voi”!

Campionato Serie A1 Femminile – Girone unico advertisement

Quarta giornata di ritorno Sabato 19 febbraio 2022 Ore 15:30

Sede di Gioco Palatennistavolo – Via Crespellani – Cagliari

ASD Quattro Mori (Cagliari) A.S.D. Tennistavolo Norbello

OSPITI AL COMPLETO Le padrone di casa sono reduci dalla sconfitta nella semifinale di andata dell’Europe Cup giocata a Mulinu Becciu, opposte alle forti francesi dell’ALCL TT Grand Quevilly. Le due romene Andreea Dragoman (85,7%) e Tania Maria Plaian (71,4%) saranno ancor più motivate nel riscattarsi prontamente in una gara molto sensibile anche per il loro team. Probabile che come terza giochi la sarda di sangue romeno Rossana Ferciug, con una sola vittoria alle spalle. Ma tutto potrebbe succedere perché la squadra ospitante annovera nel proprio roster un totale di otto giocatrici che hanno fatto almeno una apparizione nella massima serie femminile.

La formazione del Guilcer ovviamente punta le sue chances di fare punti sulla pongista polacca Magdalena Sikorska (83,3%) e sulla sua collega slovacca Tatiana Kukulkova (52,9%). Con loro le due agguerritissime italiane Giulia Cavalli (60%) e Krisztina Nagy (23,1%), sempre pronte a fare le guastatrici in contesti dove partono da sfavorite.

All’andata le norbellissime si imposero per 4-1.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone unico

Quarta giornata di ritorno Domenica 19 febbraio 2022 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Istituto Pertini – via Carpaccio – Cagliari

A.S.D. Tennistavolo Azzurra A.S.D. Tennistavolo Norbello

SFIDA DA BASSISSIMA CLASSIFICA Visto l’andazzo, questa potrebbe essere l’unica sfida più abbordabile considerato che l’Azzurra occupa il penultimo posto a quattro lunghezze di distanza dalla squadra del centro Sardegna. All’andata però vinsero gli azzurri per 5-1. Probabile formazione ospite: Eleonora Trudu, Roberto Bosu, Vincenzo Meloni, Peppe Mele.