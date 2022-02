Guasila, deferito un trentenne per detenzione abusiva di armi

Ieri a Guasila, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà alla Procura presso il Tribunale di Cagliari 30enne del luogo per detenzione abusiva di armi e munizioni.

Un controllo delle armi detenute ai sensi dell’art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha svelato che l’uomo, operaio e incensurato, deteneva in casa un fucile Bernardelli, modello CF Flobert calibro 9 e 19 cartucce calibro 9 Fiocchi, acquistati con titolo in corso di validità in data 5 gennaio 2022 ma mai denunciate presso la locale Stazione.

Il materiale è stato posto sotto sequestro e verrà custodito presso la Stazione di Guasila sino alle prossime determinazioni dell’autorità giudiziaria.