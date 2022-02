Decreto Sostegni Ter, il comunicato dei consiglieri regionali PD

“Il Decreto Legge cosiddetto “Sostegni ter”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 gennaio, introduce importanti modifiche all’attuazione del Superbonus 110% e in generale alla cessione dei crediti derivanti dalle misure di incentivazione alla riqualificazione degli

edifici privati. In particolare, non sarà più possibile cedere il credito se non per una volta

sola: se finora è stata possibile la cessione agli intermediari attori del processo –

tipicamente le imprese – le quali poi potevano cederlo in tutto o in parte agli istituti di

credito, dal prossimo 7 febbraio la cessione sarà possibile solo una volta.

Questa misura, nei fatti, costituisce un notevole ostacolo ad una procedura già

notevolmente complessa, costringendo i cittadini ad affrontare direttamente – con relativi

costi da quantificare a parte – l’incombenza di predisporre le singole pratiche di cessione ai

beneficiari finali, aggiungendo difficoltà su difficoltà ad un processo già poco lineare.

La piaga – inaccettabile – delle truffe al sistema, va combattuta senza indugio con i

controlli, anche a tappeto, a partire da quelle anomalie che già sono state evidenziate, ma

non è possibile creare ulteriori difficoltà ai cittadini che intendono usufruire onestamente di

una misura fiscale potenzialmente determinante per migliorare la propria qualità della vita

e le condizioni energetiche e/o di stabilità delle proprie case.

Non ultimo, il continuo susseguirsi di modifiche alla norma principale genera incertezze

dannose su tutta la filiera, cioè ritardi e inefficienze molto poco coerenti con l’obiettivo

enunciato, dato dalla parola “sostegni”.

Per questi motivi è auspicabile un rapido ripensamento da parte del Governo riguardo la

cessione unica del credito, e che venga attuata un’auspicabile semplificazione generale

della norma, con un’attenzione specifica sui controlli, peraltro già previsti, in modo da

rendere la misura finanziaria sicura e non oggetto di speculazione.”

04 febbraio 2021

I Consiglieri Regionali del Partito Democratico

Il Presidente Gianfranco Ganau