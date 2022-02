Dalle riparazioni alla realizzazione di accessori e borse – Le Acli organizzano a Decimo corsi di Cucito per tutti i livelli

Quattro percorsi di formazione dedicati a chi vuole iniziare a cucire ma anche a coloro che vogliono portare avanti la propria passione specializzandosi.

Le lezioni, organizzate nell’ambito del progetto Abitiamo il riciclo, saranno avviate al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

S.O.S. riparazioni sartoriali, Taglio e cucito per principianti, Accessori per capelli e Realizzazione borse. Sono questi i nomi dei quattro laboratori di cucito organizzati dalle Acli provinciali di Cagliari nella sede di via Aldo Moro a Decimo nell’ambito del progetto Abitiamo il riciclo.

Il primo, S.O.S. riparazioni sartoriali, sarà un mini corso della durata di sei lezioni da due ore e mezza ciascuna durante il quale, passo dopo passo, saranno affrontati i principali argomenti della sartoria, necessari per svolgere in perfetta autonomia le diverse riparazioni/modifiche dei capi del nostro guardaroba e di quello di tutta la famiglia. Il percorso è pensato per coloro che desiderano apprendere l’uso della macchina da cucire e della taglia e cuci. Durante le lezioni si imparerà come realizzare un orlo a mano e a macchina (ad esempio orlo jeans, pantaloni classici, orlo gonna con taglia e cuci), come realizzare un’asola, attaccare bottoni, sostituire cerniere, rammendare strappi e accorciare o modificare la taglia per riportare l’indumento alla propria misura. Le lezioni sono previste ogni mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18.30.

advertisement

Il secondo, Taglio e cucito per principianti, è invece pensato per insegnare in poco tempo a tagliare e cucire capi di abbigliamento ed è articolato in brevi lezioni tematiche con cadenza settimanale per un totale di trenta ore. Le lezioni si terranno il martedì mattina.

Il terzo e il quarto sono invece incentrati sulla realizzazione di accessori per capelli e borse. Entrambi i percorsi della durata di sedici ore, si terranno il venerdì mattina e si concentreranno sulle tecniche necessarie per la creazione di questi accessori di stile.

Tutti i percorsi saranno avviati al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Al termine dei corsi sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi frequenterà almeno il 70% delle lezioni.

Gli interessati all’iscrizione possono contattare la segreteria organizzativa telefonicamente allo 07043039 o all’indirizzo di posta elettronica acliprovincialicagliari@gmail.com