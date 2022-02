Da domani in radio il nuovo singolo di IAN LUIS

Da domani in radio “ASOCIALE CRONICA”, il nuovo singolo del cantautore siciliano IAN LUIS

“ASOCIALE CRONICA” (Roba Da Matti Dischi/Artist First) è il nuovo singolo di IAN LUIS, progetto di Sebastiano Inturri, cantautore siciliano. Il brano, da oggi sugli store e in radio da domani venerdì 18 febbraio, nasce con l’obiettivo di farti sentire compreso e appagato anche quando si è la persona più esclusa e asociale del pianeta.

“Asociale cronica”, scritto da Ian Luis e prodotto da Marco Di Martino presso Loud Studio Milano, è un pezzo ricco di suoni sperimentali ma allo stesso tempo fluidi e coinvolgenti, la melodia si carica a molla nelle prime strofe per poi esplodere nel ritornello.

«La mia nuova canzone ribalta il piano della solita monotonia sociale, ti rende speciale perché sei diverso – racconta l’artista a proposito del nuovo singolo – essere esclusi dal mondo è una dolce fortuna che ti rende invincibile. Spero che questo singolo riesca a farvi divertire quanto meritate».

Il videoclip di “Asociale cronica” è, in realtà, il sequel della storia d’amore nascente che si è vista nel videoclip del precedente singolo, “Divino”.

Racconta di questa coppia un po’ sopra le righe, potremmo dire quasi atipica, ma che ci fa sorridere. E perciò è doveroso menzionare i due attori protagonisti, Valentina Cherchi e Andrea Pellizzone, che hanno arricchito di idee il video con sequenze improvvisate. La regia è di Liala Minacapelli, videomaker siciliana soppiantata in territorio milanese

Link Spotify: https://open.spotify.com/track/1cUVdAuWuupdEnEzoX5CcY?si=b0c3b7fddd034822

Ian Luis, all’anagrafe Sebastiano Inturri, è un cantautore siciliano nato sotto il segno della Bilancia nel 1993.

Da piccolo era infastidito da quelli che per lui erano “frastuoni della testa”, solo da adolescente scopre che quelle erano le melodie su cui oggi scrive i propri pezzi.

Il suo primo approccio alla musica avviene in maniera puramente casuale, canticchiando davanti ai suoi amici musicisti che lo invogliano a prendere lezioni di canto data la sua innata dote vocale.

Intraprende gli studi canori nel 2016 con le vocal coach Barbara e Chiara Catera. Nel 2019 abbandona l’Accademia di Belle Arti di Catania per dedicarsi completamente alla musica.

Il suo primo esordio avviene l’anno successivo con l’uscita del suo primo singolo “L’amore è come il morbillo”, seguito poco dopo dal suo primo EP “Generale Paranoia”. Durante l’estate del 2021 esce con un nuovo singolo, “Divino”, prodotto da Marco Di Martino, distribuito da Artist Fist per conto di Maionese Project. Nel 2022 inizia un nuovo percorso artistico con Roba da Matti Dischi, con la pubblicazione del singolo “Asociale Cronica”, brano prodotto da Marco Di Martino e distribuito da Artist First.

Oltre ad essere un cantautore, Ian Luis ha da poco iniziato un percorso come autore, mettendo a disposizione di altri artisti la sua penna.

http://facebook.com/IANLUISOFFICIAL/

http://instagram.com/ian_luis_official