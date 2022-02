Da domani in radio e in digitale il nuovo singolo della Band LEDA, “Insomnia”

“Insonnia” (“Il Piccio Records” / “Artist First”) è il nuovo singolo dei LEDA, la band marchigiana composta da Serena Abrami (voce, chitarra acustica, synth), Enrico Vitali (chitarre), Fabrizio Baioni (batteria, electribe) e Giorgio Baioni (basso), disponibile in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores da domani, venerdì 18 febbraio.

“Insonnia” è estratto dal secondo album dei Leda in uscita a primavera, un’incalzante discesa sonora onirica e lisergica. Le parole sono dettate da immagini scaturite tra lo stato di veglia e il sonno. Nel brano si segnala la collaborazione con il compositore Alessandro Apolloni che si è occupato dell’arrangiamento degli archi.

«Dietro la porta, di notte, il paesaggio è buio, un rumore lontano, una luce fioca, un’assenza che pesa al termine di sogni ingannevoli. Tutto è in sospensione nell’attimo che precede il concretizzarsi di qualcosa», dichiara la band sul nuovo singolo “Insonnia”.

Nel videoclip, la cui regia è di Marco Di Battista, il contesto urbano della provincia, fatto di finestre e varchi tra architetture anni ’70 e pavimenti di linoleum, diventa teatro per visioni dallo sguardo hopperiano e composizioni che invocano Magritte per le tonalità fredde, ambigue, antisentimentali, tipiche di un sogno.

Su di esso si muovono i quattro componenti della band che scivolano attraverso le loro ombre, fluide nei cambiamenti della luce. L'”Insonnia” della canzone nasce da un’assenza e ci si perde nella solitudine, nei meandri di un agglomerato urbano molto simile a un’isola. Un corto circuito visivo che insinua dubbi nel reale attraverso il reale stesso.

Biografia

I Leda sono una band alt rock. “Memorie dal futuro” (Il Piccio Records) è il titolo del primo album, che esce ad aprile 2019, riscuotendo i consensi della critica di settore. All’interno, si segnalano le collaborazioni con Severini dei Gang e Paolo Bragaglia.

I videoclip dei singoli “Pulviscolo” e “Ho continuato” ottengono riconoscimenti nazionali e internazionali, come la partecipazione all'”Interrobang Film Festival 2020″ in Iowa. Dall’estate 2018 sino a febbraio 2020 si susseguono numerosi live in club, teatri, rassegne musicali e festival e partecipazioni in programmi radiofonici, tra cui Radio Rai Live.

A gennaio 2021 i Leda registrano il secondo album. Di questo lavoro sono stati rilasciati i primi due singoli ufficiali: “Marocco speed” e “Niente è lo stesso”. Si segnalano inoltre le loro partecipazioni all’edizione digitale del SXSW 2021 e del SIM Sau Paulo 2021. A febbraio 2022 esce il singolo “Insonnia”, terza anticipazione del nuovo album la cui uscita è prevista per la primavera 2022.