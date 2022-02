Custodia cautelare per un 22enne di Cagliari, ora è in carcere

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a un provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 22enne del luogo con precedenti denunce a carico.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari in quanto il giovane, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale presso la comunità terapeutica “Casa Emmaus” di Iglesias, si era reso inosservante alle prescrizioni impostegli dalla magistratura, non attenendosi al programma terapeutico elaborato per lui. L’arrestato, al termine delle formalità di rito e della notifica dell’atto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta.