Aveva tentato l’evasione, 29enne cagliaritano in custodia cautelare a Uta

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a una misura che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di un ventinovenne cagliaritano, disoccupato con precedenti denunce a carico, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Cagliari, prima Sezione Penale.

Il provvedimento notificato scaturisce dalla denuncia in stato di libertà del ragazzo per il reato di evasione, commesso in data 27 gennaio ultimo scorso.

L’arrestato, al termine della notifica del provvedimento, è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta.