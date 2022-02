#Cuoriconnessi: oltre 200.000 studenti hanno preso parte alla diretta streaming della Polizia di Stato di Cagliari per il Safer Internet Day.

Ieri, per il secondo anno consecutivo, si è svolto il SAFER INTERNET DAY 2022, dedicato alla lotta contro il cyberbullismo. Hanno aderito alla diretta streaming di #CuoriConnessi, sul canale YouTube della Polizia di Stato, più di 4000 scuole di tutta Italia e oltre 200.000 studenti: l’incontro è stato dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

All’evento hanno partecipato il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini, Jacopo Greco, Capo Dipartimento Risorse Umane Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’istruzione e Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Amministratore Delegato di Unieuro.

Ospite di eccezione Paolo Crepet, Psichiatra e Ricercatore dei disagi dell’età evolutiva e ragazzi che hanno vissuto esperienze dirette di cyberbullismo. L’evento è stato condotto dal giornalista Luca Pagliari, anche autore del terzo volume “#cuoriconnessi – Il coraggio di alzare lo sguardo”, nuova raccolta di storie che seppur diverse per dinamiche, culture e territori, sono unite da un comune denominatore: il rapporto dei giovani con la tecnologia e la rete. Il libro è distribuito gratuitamente in 250.000 copie presso tutti i punti vendita Unieuro in Italia e presso i compartimenti della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni nei capoluoghi di regione.

La versione digitale del libro è scaricabile gratuitamente dal sito www.cuoriconnessi.it e dai principali e-book store.

L’iniziativa ha coinvolto diverse decine di scuole di secondo grado della Sardegna e tra queste, anche l’istituto di istruzione superiore “Sergio Atzeni” di Capoterra in videoconferenza.

Durante il collegamento interattivo, insieme al personale del Compartimento della polizia Postale di Cagliari presente in aula, sono stati affrontate le problematiche del cyberbullismo nelle sue varie forme.

All’evento erano altresì presenti il dirigente scolastico prof. Sandro Corso e diversi insegnanti .Attesi l’entusiasmo e l’interesse dimostrato dagli studenti anche verso tutti i pericoli della rete, la scuola ospiterà nuovamente gli esperti della Polizia Postale per un nuovo incontro finalizzato ad approfondire le problematiche del web di interesse giovanile.