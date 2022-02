COVID-19, l’antivirale orale Molnupiravir di MSD e Ridgeback si fa sotto: ha dimostrato di essere attivo contro la variante Omicron

Kenilworth, N.J. & Miami, 1° febbraio 2022 – MSD (nota come Merck – NYSE: MRK – negli Stati Uniti e in Canada) e Ridgeback Biotherapeutics hanno annunciato, lo scorso 28 gennaio, i dati di sei studi preclinici che dimostrano che molnupiravir, l’antivirale orale contro la COVID-19 in fase di studio, è attivo in vitro contro la variante Omicron del SARS-CoV-2 (B1.1.529).

“Queste scoperte da vari studi indipendenti in vitro – afferma Dean Y. Li, Presidente Merck Research Laboratories – hanno dimostrato che molnupiravir ha un’attività virale contro Omicron, la variante prevalente che sta circolando a livello globale e forniscono ulteriore evidenza del potenziale di molnupiravir come importante opzione terapeutica per adulti con COVID-19 lieve-moderata che sono ad alto rischio di progressione severa della malattia”. “Siamo grati a questi ricercatori – prosegue Dean Y. Li – per queste importanti evidenze e a tutti i nostri colleghi che stanno lavorando con le autorità regolatorie globali per assicurare che molnupiravir sia ampiamente e tempestivamente accessibile ai pazienti appropriati“. Gli studi in vitro sono stati condotti in modo indipendente da ricercatori di istituzioni che risiedono in 6 Paesi tra i quali Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Olanda e Stati Uniti. Gli studi sono stati condotti su colture cellulari ben consolidate per valutare l’attività antivirale di molnupiravir e altri agenti antivirali contro la COVID-19 verso le varianti di SARS-COV-2 incluso Omicron. Molnupiravir deve essere ancora studiato contro Omicron negli studi clinici. “Sulla base del suo meccanismo d’azione – dichiara Wendy Holman, Chief Executive Officer, Ridgeback Biotherapeutics – e a seguito di queste nuove evidenze che dimostrano l’attività in vitro su molteplici varianti, inclusa Omicron, prevediamo che molnupiravir continui ad essere attivo contro le varianti più preoccupanti e rappresenti un importante strumento nella lotta contro la COVID-19. Siamo grati per gli sforzi dei ricercatori e auspichiamo di continuare il nostro lavoro per contribuire a contrastare la pandemia“. MSD sta sviluppando molnupiravir in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics; è stato già autorizzato all’uso in più di 10 Paesi tra i quali Stati Uniti, Regno Unito e Giappone.