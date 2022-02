Corpo Consolare della Sardegna: dal rinnovo delle cariche sociali agli incontri con i Prefetti dell’Isola

Il Corpo Consolare della Sardegna (CCS) è composto da 24 Consoli Onorari che rappresentano Stati appartenenti a quattro continenti: Africa (Lesotho e Senegal), America (Uruguay), Asia (Bangladesh e Filippine), Europa (Austria, Belgio, Bielorussia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Grecia, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria).

***

Il 22 Gennaio scorso, ospite il Sindaco del capoluogo e metropolitano, Paolo Truzzu, si è tenuta a Palazzo Regio l’Assemblea annuale del Corpo Consolare della Sardegna. Nel corso dei lavori assembleari, è stato ricordato il ruolo, oltre alla consueta attività notarile, che il Console Onorario può rivestire – e in più casi sta già rivestendo – nel contribuire allo sviluppo delle relazioni economico-imprenditoriali, commerciali e culturali, oltre che, ovviamente, turistiche, tra il Paese rappresentato (Stato d’invio) e lo Stato di residenza nel quale opera, nell’ambito della Giurisdizione assegnatagli all’atto della nomina. Si è inoltre sottolineato che i Consoli agiscono come ponti in grado di unire la Sardegna al resto del mondo; in grado, cioè, di instaurare rapporti privilegiati tra le istituzioni e le realtà che operano nei campi su individuati, dalle quali possono trarre beneficio non solo gli Stati d’invio, ma anche il territorio coperto dalle giurisdizioni dei vari Consolati e, cioè, nel nostro caso, l’intera Sardegna.

***

Tra fine Gennaio e inizio Febbraio di questo 2022, il CCS ha rinnovato, per il triennio 2022-2024, le cariche sociali previste nel proprio Statuto. Infatti, nel corso dei lavori assembleari, l’Ing. Roberto Chessa (Console di Finlandia), è stato confermato alla carica di Decano, mentre il Prof. Martino Contu (Console di Uruguay) è stato eletto nuovo Segretario Generale, sostituendo Salvatore Plaisant, già Console di Norvegia. Nel Consiglio di Decanato (l’organo esecutivo del CCS), vengono confermati il Dott. Gabor Pinna (Console di Ungheria) e il Dott. Salvatore Floris (Console di Bangladesh). La Dott.ssa Cristina Ricci (Console dei Paesi Bassi) e il Dott. Stefano Oddini Carboni (Console della Repubblica Ceca) vengono eletti a completamento del numero di Consiglieri previsto in Statuto. Successivamente, nel corso della prima riunione del Consiglio di Decanato, tenutasi a Cagliari il 4 Febbraio 2022 presso la Sede del Consolato di Finlandia, i Consiglieri hanno individuato nel Collega Gabor Pinna il nuovo Vice Decano, in quanto Console con maggiore anzianità di Exequatur tra i restanti componenti del medesimo Consiglio, esclusi il Decano e il Segretario Generale, già eletti in Assemblea. Nel corso della stessa riunione, il Consiglio di Decanato ha deliberato di riprendere quanto prima gli incontri istituzionali a suo tempo programmati con i Prefetti della Sardegna, interrotti, dopo quello avvenuto con il Prefetto di Cagliari, S.E. Gianfranco Tomao, a causa del Covid-19, che sarà comunque opportuno di seguito riprogrammare, perché avvenuto ormai troppo tempo fa.

***

In attuazione a quanto deliberato, in data 11 Febbraio 2022, alle ore 16:00, presso la Sede della Prefettura di Oristano, una delegazione del Consiglio di Decanato, guidata dal Decano Roberto Chessa e composta dal Vice Decano Gabor Pinna, dal Segretario Generale Martino Contu e dai Consiglieri Salvatore Floris e Stefano Oddini Carboni, ha incontrato il Prefetto, S.E. Fabrizio Stelo. Nel corso dell’incontro, improntato alla massima cordialità, il Prefetto e il Decano, a nome dell’intero CCS, hanno ribadito la reciproca disponibilità a collaborare sia nell’interesse dei cittadini stranieri residenti nella Provincia di Oristano, sia nel favorire la massima cooperazione in campo economico-imprenditoriale, commerciale e culturale tra i Paesi rappresentati dai Consoli e le istituzioni e le realtà del territorio provinciale in detti campi operanti.

***

Per il 22 Febbraio prossimo è programmato l’incontro istituzionale con il Prefetto di Sassari, S.E. Paola Dessì. Resterà, così, ancora da programmare quello con il Prefetto di Nuoro, S.E. Luca Rotondi.