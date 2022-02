Copasir, riunione straordinaria con l’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica prefetto Franco Gabrielli

Il COPASIR ha svolto oggi una riunione straordinaria con l’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli, in merito all’attacco militare russo sul territorio ucraino.

Il sottosegretario ha aggiornato tempestivamente il Comitato sulla riunione del Cisr e sugli intendimenti del governo per fronteggiare la gravissima situazione, insieme ai partner europei e agli alleati atlantici, e sulle ricadute sulla nostra sicurezza nazionale, con particolare riferimento al tema dell’approvvigionamento energetico, la sicurezza cybernetica, i riflessi sui flussi migratori e l’impatto sullo scenario internazionale.

Si è trattata di una prima doverosa e immediata interlocuzione con il Governo a fronte della offensiva russa, in un quadro geopolitico in profondo mutamento che il Comitato ha più volte affrontato in recenti sedute nonché nella Relazione sulla sicurezza energetica e nella

Relazione annuale, recentemente trasmesse al Parlamento.