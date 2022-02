Contratto di Lago Omodeo: Ghilarza ospita la 4° tappa del percorso partecipativo

Sarà Ghilarza la sede del quarto incontro del percorso partecipativo finalizzato alla sottoscrizione del Contratto di Lago Omodeo. L'incontro si svolgerà venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 9:00, presso l'auditorium comunale (Via G. Matteotti, 64, 09074 Ghilarza - OR) e sarà dedicato alla pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile

Sarà Ghilarza la sede del quarto incontro del percorso partecipativo finalizzato alla sottoscrizione del Contratto di Lago Omodeo. L’incontro si svolgerà venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 9:00, presso l’auditorium comunale (Via G. Matteotti, 64, 09074 Ghilarza – OR) e sarà dedicato alla pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, tematica chiave all’interno del processo di riqualificazione ambientale che interessa le acque del lago Omodeo e i territori limitrofi.

Il fulcro dell’iniziativa è infatti rappresentato dallo studio sullo stato delle acque del bacino artificiale e dalla progettazione delle misure di bonifica delle stesse.

Al tavolo dei relatori saranno presenti Nicoletta Contis (Difesa suolo, assetto idrogeologico e gestione alluvioni – Contratti di fiume), Elena Dai Prà (Università di Trento), Corrado Zoppi (Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura), Andrea Vallebona (Presidente CdA Rete Gaia), Enrica Campus (Studio Abeille – architettura e paesaggio).

Agli interventi dei relatori seguirà una fase partecipativa, durante la quale Enti pubblici, amministrazioni locali, associazioni e cittadini si confronteranno sul tema della giornata.

Il processo di sottoscrizione del Contratto di Lago Omodeo si qualifica infatti come un processo di programmazione negoziata e partecipata che coinvolge attivamente le cittadinanze e i territori di riferimento, in linea con quanto illustrato dalla Carta nazionale dei Contratti di fiume del 2012.

Quest’ultima, infatti, definisce tali processi come intrinsecamente collegati con le peculiarità dei bacini idrografici e dei territori limitrofi. Pertanto, l’elaborazione dei Contratti di lago è necessariamente definita in stretta correlazione con le esigenze e i fabbisogni delle cittadinanze e dei territori di riferimento.

È in tale ottica che le Unioni dei Comuni del Guilcier e del Barigadu hanno deciso di coinvolgere i portatori di interesse locali in un percorso di confronto e dialogo finalizzato a individuare strumenti, misure e azioni per la riqualificazione del bacino idrografico del lago Omodeo.

Il fine è quello di costruire una vera e propria democrazia locale partecipata intorno al progetto, permettendo alle comunità e ai cittadini di diventare parti integranti delle politiche di sviluppo e rilancio del territorio.