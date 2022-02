Concorso a fumetti su Antonio Gramsci

Ecco in sintesi il Regolamento della Sezione Fumetto del XVIII Premio Letterario “Antonio Gramsci”. Scadenza: 15/09/2022.

Si può scaricare il bando completo su: www.casanataleantoniogramsci.org

REGOLAMENTO

1. È ammessa la partecipazione dello stesso autore/autrice a più sezioni.

2. Le opere non devono essere state premiate in altri concorsi.

3. Un autore/autrice può partecipare alla stessa sezione con una sola opera.

4. Per la sezione VI Fumetto le opere non potranno superare le 8 tavole.

5. Tutte le opere dovranno pervenire su supporto digitale (CD, DVD, penna USB) con eccezione di quelle relative alla sezione II Poesia edita in lingua italiana per le quali si richiedono tre copie cartacee.

6. La busta contenente gli elaborati dovrà risultare anonima. All’interno di detta busta, dovrà esserne inserita un’altra, chiusa, contenente le generalità del/la concorrente (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, telefono, e-mail), il titolo dell’opera presentata e una dichiarazione che ne attesti l’originalità.

7. Non verranno prese in considerazione le opere inviate via e-mail.

8. Il plico contente gli elaborati dovrà pervenire entro e non oltre il 15 settembre2022 al seguente indirizzo: Associazione culturale casa natale A. Gramsci – Premio letterario – Corso Cattedrale 14- casella postale 34, 09091 ALES (OR).

VI Fumetto: Premio € 500,0

9. La Commissione, una volta esaminati i lavori, potrà decidere l’eventuale attribuzione di premi speciali o altre forme di riconoscimento.

10. Per le opere giudicate ex-aequo il premio verrà diviso in parti uguali.

11. L’Associazione Casa Natale Antonio Gramsci si riserva ogni diritto ad utilizzare le opere inedite pervenute nella forma che riterrà opportuna, citando sempre il nome dell’autore/autrice che, pur rimanendo proprietario/a dell’opera, non avrà diritto ad alcun compenso.

12. Gli autori/autrici delle opere dichiarano che le stesse sono originali ed autentiche e non ledono in alcun modo diritti di terzi e che sono frutto del proprio lavoro, non trascritto, o copiato da altre sorgenti, fatta eccezione per quelle esplicitamente citate.

13. L’ opera vincitrice della sezione Saggistica e i lavori che, a insindacabile giudizio della Giuria, verranno giudicati meritevoli di pubblicazione, saranno inseriti nell’antologia biennale.

14. Le opere presentate non saranno restituite.

15. La Cerimonia di premiazione si terrà il 22 Gennaio 2023, presso la Casa natale di A. Gramsci, nell’ambito delle manifestazioni connesse all’anniversario della nascita del pensatore sardo. E’ gradita la presenza dei vincitori/vincitrici, ai/alle quali verrà riconosciuto un rimborso forfettario per le spese relative al viaggio e/o al soggiorno.

16. La partecipazione al presente concorso non dà diritto ad alcun compenso.

Non è prevista alcuna tassa di iscrizione al concorso.

È gradita, ma assolutamente discrezionale, l’adesione alla Associazione culturale Casa natale Antonio Gramsci; la quota associativa annua ammonta a € 15,00 e può essere versata tramite vaglia postale o bonifico bancario intestato a: Associazione culturale casa natale Antonio Gramsci ODV Ales- Corso Cattedrale 14, 09091 ALES (OR) (iban: IT67X0101585550000000020998).

L’associazione si impegna al rispetto delle norme vigenti sulla tutela della privacy (Dlgs 10 agosto 2018 n.101) e sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal regolamento679/2016.

La partecipazione al concorso implica l’integrale accettazione e osservanza del presente regolamento.