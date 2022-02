Comprare casa in Spagna, i dati

In base alle analisi condotte dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Spagna, nella penisola iberica sono molte le città con un’alta percentuale di acquisti per investimento.

Città % di acquisto per investimento Valencia 29,60% Zaragoza 28,60% Madrid 27,40% Sevilla 26,10% Málaga 22,50% Barcelona 19,30% Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Spagna

“Le città di medie dimensioni (come Zaragoza, Malaga, Valencia) hanno rendimenti più elevati con una buona domanda di locazione, risultano perciò molto interessanti per gli investitori. Inoltre, il prezzo di acquisto è inferiore rispetto alle grandi città, come Barcellona e Madrid.

A Barcellona, ad esempio, il prezzo delle case è molto elevato e subisce l’eccessiva regolamentazione dei canoni d’affitto da parte delle istituzioni pubbliche” – dichiara Lazaro Cubero, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Spagna.

“Per quanto riguarda il comparto prettamente turistico, attualmente il Gruppo Tecnocasa Spagna è presente nelle Isole Canarie, nella città di Santa Cruz de Tenerife (che è la zona meno turistica) ed vi sono diversi uffici in aree dell’Andalusia, in graziose località costiere, dove si nota una maggiore richiesta di acquisto per investimento o di seconda casa.

Dal punto di vista degli immobili turistici la città di Malaga ha una grande richiesta di case vacanza. Lo stesso fenomeno si registra in città come Fuengirola (15,4%) o Mijas (15%), dove c’è una forte domanda di investimenti per le seconde case. A Motril si registra il dato più significativo, infatti il 44,7% della domanda è relativa alle seconde case” prosegue Cubero.

“Nelle zone turistiche (soprattutto in località di mare) troviamo piccoli paesi con buoni prezzi. A Fuengirola o Motril, il prezzo al metro quadrato è inferiore alla media nazionale, e lontano dai valori delle città come Barcellona e Madrid. Si tratta di località incantevoli vicine alla spiaggia, dotate di luoghi suggestivi, nonostante siano piccoli centri possiedono molti servizi e attività adatte al turismo”.

Città PREZZO – Euro al mq Fuengirola 1.550 Motril 1.130 Barcelona 3.033 Madrid 2.627 PREZZO MEDIO SPAGNA 2.292 Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Spagna

“Se un italiano acquista una casa in Spagna le spese che dovrà sostenere come proprietario dipendono molto da ciascuna comunità autonoma, poiché l’imposta sul passaggio di proprietà può variare a seconda della zona” conclude Lazaro Cubero, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Spagna.