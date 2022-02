ComparaSemplice.it assume in Sardegna

ComparaSemplice.it assume 200 consulenti in Sardegna, anche in remote working

A poco più di un anno dall’apertura della sede di via Edward Jenner 19/21 a Cagliari, ComparaSemplice.it (Cloud Care SpA) continua a crescere ed è ancora in cerca di consulenti Luce, Gas e Telefonia.

Il 2021 è stato un anno di svolta per Cloud Care SpA, società proprietaria del comparatore nazionale di tariffe ComparaSemplice.it. L’acquisizione di SpinUp, leader nazionale per la lead generation, ha preceduto l’entrata nei capitali di Cloud Care del fondo d’investimento internazionale Investcorp.

Due eventi che hanno aggiunto carburante a una realtà già piena di grinta, consolidandone il ruolo di big player di respiro nazionale nei settori delle utility Power&Gas e TLC.

Una crescita che si è concretizzata con una chiusura 2021 che ha confermato l’incremento medio del 40% del fatturato realizzato negli ultimi tre anni.

La crescita non è destinata a fermarsi: l’azienda è pronta ad aprirsi ad altri settori per ampliare il proprio portafoglio di servizi Web Sales.

Per la ricerca di talenti, con ComparaSemplice.it si continua a puntare sul territorio sardo.

Ad oggi, il team di consulenti può contare su oltre 600 professionisti operanti nelle sedi di Novara, Roma e Cagliari e, in modalità remote working, su tutto il territorio italiano.

L’attuale campagna di reclutamento prevede circa 200 inserimenti, entro dicembre 2022, in tutta la Sardegna. Un’occasione di lavoro reale, che permette di guadagnare mantenendo orari flessibili e senza spostarsi da casa.

Chi è il consulente di ComparaSemplice.it e quanto guadagna

Chi è e cosa fa il consulente di ComparaSemplice.it: figura professionale oggetto della campagna di recruiting del 2022?

Gli esperti di ComparaSemplice.it sono professionisti nella consulenza finalizzata alla vendita da remoto di servizi energia (gas e luce) o TLC (internet e telefono).

Quanto può arrivare a guadagnare un consulente di ComparaSemplice.it?

I Top Performer arrivano a guadagnare oltre i 3.000 euro al mese. Si propone un contratto a norma di legge, fisso mensile garantito, pagamento ogni 10 del mese, rigorosa valorizzazione economica delle vendite e degli obiettivi raggiunti.

Cosa, fa in concreto, un consulente?

Risponde Roberto Mereu, Direttore Operativo Cloud Care della sede di Cagliari: “I nostri consulenti sono esperti nell’aiutare i clienti che ci contattano via web a risparmiare, confrontando, insieme a loro, le offerte luce, gas e Internet via telefonica o via chat.

” Qual è l’identikit del candidato ideale? “La candidatura che desideriamo ricevere – specifica Mereu – è quella di un/una professionista con esperienza nel settore delle vendite online e telefoniche.

Vogliamo entrare in contatto con persone che hanno voglia di eccellere nel loro ruolo.”

Come avviene la selezione e l’avviamento all’attività

Tutto il processo di selezione, formazione ed inserimento in azienda viene gestito in remoto.

La formazione, in particolare, avviene grazie a sessioni d’aula guidate da formatori esperti del settore e attraverso un sito web interattivo, l’Academy di Cloud Care, dove è possibile ripassare le nozioni e i suggerimenti appresi in aula, verificare le proprie conoscenze con test, approfondire i temi più importanti e ricorrere, real-time, all’aiuto di una chat per chiarire qualsiasi dubbio.

Un modello che ha permesso al team di consulenti di ComparaSemplice.it di non fermarsi mai, neanche sotto pandemia e lockdown. Il motto è: “Non importa dove tu sia, conta solo se sei (o vuoi essere) un Top Performer nelle Web Sales”.

Come candidarsi

Le candidature vengono raccolte all’indirizzo web https://bit.ly/cv-compara-sardegna. La campagna di recruiting proseguirà per tutto il 2022.

Cloud Care S.p.A.

Cloud Care S.p.A. è un’azienda nata nel 2012 leader nei servizi di Web Sales, Web Chat e Lead Generation. L’azienda è attiva nei mercati dell’energia, delle telecomunicazioni e delle assicurazioni.

Cloud Care è proprietaria di ComparaSemplice.it, portale online leader in Italia per il confronto dei prezzi di energia, Internet e prodotti assicurativi. Cloud Care fornisce soluzioni avanzate di Chat & Contact Center e Customer Base Management.

Nel 2021 Cloud Care S.p.A. è stata acquisita da Investcorp, global provider specializzato in investimenti alternativi in private equity, immobili, credito, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in GP e infrastrutture.

ComparaSemplice.it

Sito di comparazione dei servizi di energia, ADSL, telefonia fissa e mobile, assicurazioni e noleggio auto a lungo termine. ComparaSemplice.it è nato nel 2013 ed è divenuto in poco tempo leader in Italia nella gestione del rapporto pre e post-vendita con il cliente, coniugando innovazione e tecnologia, grazie a modelli di Intelligenza Artificiale e al tocco umano di consulenti interni localizzati esclusivamente in Italia.