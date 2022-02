Cina Ucraina da Venezia

E domani Vienna Cammarota sarà a Roma – Anni 72 – Guida Ambientale Escursionistica, il 26 Aprile partirà dai Lazzaretti di Venezia per raggiungere Pechino dove il suo arrivo è previsto non prima del Dicembre 2025!

Tutto a piedi per incontrare, per vivere, per raccontare ma anche per promuovere l’Italia nel Mondo.

Lo farà con il Tricolore e con Marco Polo!

L’appello per la pace nel Mondo!

Rosario Santanastasio (Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia : “E’ un modo innovativo di comunicare e promuovere.

Tanti gli elementi: Vienna ha 72 anni, nonna, Guida Ambientale Escursionistica, viaggerà in Italia e oltre l’Italia, metterà insieme popoli, promuoverà la cultura italiana e partirà da un luogo di rinascita: i Lazzaretti di Venezia!

Una grande storia perché grande è il Patrimonio Culturale Italiano. Domani saremo a Roma, poi Venezia ai primi di Marzo!”.

“Amo la notte perché non ha ne colori e ne confini, ma quello che riesco a vedere è soltanto la bellezza della Terra Madre. Sotto il Mondo per l’amore per il proprio Paese o razza si odiano altri Paesi o altre razze, si disprezzano, si massacrano.

Cerchiamo invece di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle e rigettiamo ogni forma di violenza o sopraffazione.

Nel mio cammino verso la seta, da Venezia a Pechino, racconterò la storia dei popoli, della comunità, dell’incontro, dell’ospitalità, della comunione, dell’amore e della fratellanza per tutti i popoli e per la Terra Madre. Papa Francesco ha detto : ” Da ogni terra si levi un’unica voce”.

No alla guerra, no alle violenze, si al dialogo, si alla pace”.

Lo ha affermato Vienna Cammarota campana, guida ambientale escursionistica, non più in AIGAE, si accinge alla grande sfida, per lei è l’ennesima!

Vienna Cammarota, Ambrasciatrice di Archeoclub d’Italia in Italia e nel Mondo, il 26 Aprile partirà da Venezia, all’età di 72 anni, per arrivare a Pechino non prima del Dicembre 2025, andando sulle tracce di Marco Polo.

E’ l’ennesima, grande sfida di Vienna dopo avere attraversato a piedi il Tibet, Israele, la Palestina, l’Amazzonia, il Madagascar, la Patagonia, l’Italia e quasi tutta l’Europa.

Vienna nel 2017 riuscì già in una grande impresa: il Viaggio di Wolfgang Goethe. Partendo da Karlovy Vary nel 2017, Vienna attraversò la Boemia, poi la Baviera, l’Austria, entrò in Italia e nell’Ottobre del 2017 arrivò a piedi a Civitella Alfedena, in Abruzzo.

Lungo il suo percorso è stata accolta da migliaia di cittadini, decine e decine di sindaci, direttori di Musei, Parchi Archeologici.

Dunque la Guida Ambientale Escursionistica raccontò il Patrimonio Culturale Italiano anche con il suo ricco diario – social.

Storiche le immagini dell’attraversata in Sicilia, sulla Valle del Belice, il suo ingresso al Parco Archeologico di Selinunte accolta dall’allora Direttore del Parco, architetto Enrico Caruso, dal grande archeologo Sebastiano Tusa, da Patrizia Li Vigni poi Soprintendente del Mare.

Vienna Cammarota arrivò a Messina nel 2018, accolta presso l’Università. Tante le scuole che l’hanno ospitata in numerose conferenze durante le quali la Guida Ambientale Escursionistica ha raccontato le sue emozioni, i paesaggi, il patrimonio culturale, gli incontri.

Nel 2016, Vienna Cammarota, seguendo il Giubileo della Misericordia, diede vita al suo personale Cammino della Misericordia a piedi dal Parco Nazionale del Cilento al Parco Nazionale del Gargano.

La “nonna”, come è stata spesso e giustamente definita dalla stampa in quanto Vienna Cammarota ha splendidi nipotini, durante il Cammino della Misericordia dormì in conventi ma anche all’aperto incontrando la gente comune.

“Durante il cammino sulle tracce dello scrittore tedesco Goethe – ha continuato la Cammarota – con la gente leggevo passi del “Viaggio in Italia” scritto da Goethe. Ho sempre messo libri nello zaino!”.

E questa volta nello zaino, Vienna Cammarota porterà il Patrimonio Archeologico e Ambientale Italiano.

Domani, Venerdì 18 Febbraio, Vienna Cammarota sarà a Roma, accompagnata da Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia e sarà ad ampia disposizione della stampa italiana ed estera!