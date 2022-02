Ci lascia Angelo Vitiello, nel suo percorso paralimpico anche il Tennistavolo

Era un punto di riferimento del basket in carrozzina ma nella sua mai doma voglia di ampliare i confini dell’universo paralimpico, Angelo Vitiello si è cimentato anche nel Tennistavolo.

Ora gli sportivi lo piangono dopo una malattia che l’ha lentamente logorato. Simone Carrucciu, in quanto anche vicepresidente CIP Sardegna, lo conosceva molto bene perché oltre a ricoprire il ruolo di delegato regionale della FIPIC (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina), Angelo rappresentava il comitato paralimpico nella provincia di Sassari.

Una bella mazzata per tutti: “Se n’è andato via un instancabile dirigente sportivo – rammenta il presidente Fitet Sardegna – ma soprattutto un amico con cui condividevo tante idee che miravano a stanare dalle loro case le persone con disabilità per coinvolgerle in progetti sportivi e culturali. Sentite condoglianze ai suoi cari. Ciao Angelo”.

Cordoglio per la scomparsa di Angelo Vitiello è stato espresso anche dal Tennistavolo Sassari, società in cui militava con questo messaggio diffuso su Facebook: “Ciao caro Angelo, continueremo sul percorso che ci hai indicato per far crescere il tennistavolo paralimpico. Non ti dimenticheremo mai”.

advertisement

GLI APPUNTAMENTI DEL FINE SETTIMANA IN CAMPO NAZIONALE E REGIONALE

Ha un’ottima occasione per consolidare il terzo posto in classifica in A1 maschile. La Marcozzi Cagliari si sposta in casa del S. Espedito Napoli, fanalino di coda: le due squadre si affronteranno domenica 6 febbraio alle 15:00.

Complicatissima appare la gara casalinga del Tennistavolo Norbello che sabato 5 febbraio, alle ore 16:00, affronta l’Apuania Carrara spacca tutto. La capolista toscana viaggia ancora a punteggio pieno dopo nove gare.

Alla stessa ora e sullo stesso campo il Tennistavolo Norbello di A1 femminile ospita invece l’ultima in classifica del girone a otto. Gara da prendere comunque con le pinze per non perdere contatto con la zona play off.

Domenica mattina a Casamassima, le donne del Quattro Mori faranno visita al TT Ennio Cristofaro che ha quattro punti in meno. Anche il club cagliaritano deve vincere per gli stessi motivi della compagine guilcerina.

Nel campionato di serie A2 maschile c’è da registrare un nuovo successo per il Tennistavolo Sassari che nel recupero della prima giornata di ritorno ha sconfitto il Torre del Greco per 4-0. Tra i protagonisti Marco Poma, autore di due punti, il nigeriano Adebayo Ashimyu e lo spagnolo Adrian Morato. “È stata una buona gara da parte di tutta la squadra – commenta il monserratino – siamo stati bravi a tenere i nervi saldi e la concentrazione in ogni partita. Sono abbastanza in forma sia fisicamente, sia mentalmente; avevo perso un pochino di fiducia quando nella gara precedente ho perduto con Di Marino; sicuramente l’ho riacquistata in seguito a questo successo. Dobbiamo giocare partita per partita e tutto può succedere”. A partire dalla gara clou di sabato, quando nella palestra di Corso Cossiga, a partire dalle 16:00 sarà di scena il CIATT Prato, seconda forza del campionato, che ha tre punti in più del team turritano.

Impegno in Campania per la Marcozzi che sabato pomeriggio affronta la Stella del Sud di Napoli.

In A2 femminile si è giunti al quarto concentramento: nel girone A si gioca in casa del Regaldi Novara, domenica 6 febbraio, alle 10:00 e alle 13:00 dove saranno impegnate due formazioni del Muravera TT. La “B” capolista a punteggio pieno affronta prima il San Salvatore e poi il Pavia. La “A”, penultima, sfida il Verzuolo e il Regaldi.

Si resta in Piemonte ma in casa del Tennistavolo Torino società ospitante le due giornate del girone B dove è impegnato il Tennistavolo Norbello Blu. Prima uscita contro il Castel Goffredo; successiva proprio con le padrone di casa.

A Cesenatico ci sarà il Quattro Mori capolista del girone C che se la deve vedere con il Kras e la Polisportiva Colognola ai Colli.

Infine, a Scherni, provincia di Vasto, sarà di scena il Tennistavolo Norbello Giallo, vicecapolista, che affronterà la leader Ausonia Enna e il TT Vasto.

Si gioca anche in B femminile con due compagini sarde impegnate domenica nel girone G. Nel concentramento di Parma la Muraverese Rosa gioca con Livorno e S. Polo Parma.

Il Tennistavolo Sassari con Alfiere di Romagna e Ciatt Prato.

Dopo lo stop forzato riprendono i campionati nazionali minori. Nel girone tutto sardo della B2 la capolista Santa Tecla Nulvi Cooperativa San Pasquale, alle 16:30 di sabato, ospita il Tennistavolo Sassari nel big match della giornata visto che le contendenti sono separate da due punti. Domenica alle 10:00 stracittadina con il Muravera TT che ospita la Muraverese Rossa. Sempre domenica, alla stessa ora ma ad Alghero, Il Cancello fa gli onori di casa al Santa Tecla Nulvi Ferrari Pay.

In C1 protagonista il Tennistavolo Sassari che riceve il G. Castello.

E finalmente anche i campionati regionali di serie C2 e D1 riprendono confidenza con l’agonismo dopo circa un mese e mezzo di stop. Nella massima serie la primattrice Guspini, ancora a punteggio pieno, scende nel Sarrabus per confrontarsi con la Muraverese (sabato 5 febbraio h. 16:45). La vicecapolista La Saetta Quartu è impegnata nel campo amico contro l’Azzurra (sabato 5 febbraio h. 16:00).

A Ghilarza sfida tra il Guilcier e il Decimomannu il 6 febbraio alle 10:00. Infine, sempre domenica, a pochi chilometri di distanza, il Tennistavolo Norbello si opporrà al Muravera TT (h. 11:00).

Nel girone A della D1 riposa la capolista TT Guspini mentre la seconda, il Santa Tecla Nulvi, sarà coinvolta sul campo dell’ Alghero (sabato 5 febbraio 2022).

Nel girone B la leader Carbonia Blu affronta in trasferta il TT La Saetta (Quartu, 5 febbraio h. 19:00)