“Chocomoments Olbia”: dal 4 al 6 marzo, cooking show e stand a tema cioccolato

Dal 4 al 6 marzo nel centro storico

Olbia si trasforma nella città del cioccolato artigianale

Tutto pronto per la quarta edizione di “C hocomoments Olbia ”. Tante novità tra cui la tavoletta di cioccolato lunga 30 metri realizzata live.

Torna, dopo due anni di stop forzato, Chocomoments Olbia, la manifestazione che trasforma Olbia nella città più dolce d’Italia: la città del cioccolato artigianale. E’ confermato l’atteso appuntamento con “Chocomoments Olbia”, la grande festa del cioccolato artigianale organizzata da Chocomoments con il Patrocinio del Comune di Olbia che rappresenta per adulti e bambini, l’evento più goloso dell’anno.

Dal 4 al 6 marzo, la Fabbrica del Cioccolato con tutte le sue attrazioni, sarà nel centro di Olbia tra Corso Umberto I e Piazza Regina Margherita. I profumi del cioccolato invaderanno la città e ci sarà animazione per bambini e tante proposte ghiotte per gli adulti. Ma non è finita qui, perché la Fabbrica da autentico laboratorio a cielo aperto quale è, vive tutto il giorno attraverso i percorsi degustazione, i cooking show sempre più legati ai territori, le lezioni per adulti e i laboratori per bambini. Tra le sorprese di questa edizione c’è la tavoletta di cioccolato lunga 30 metri realizzata dalla squadra di maestri cioccolatieri Chocomoments in presa diretta e in una appassionante sfida contro il tempo.

La mostra-mercato del cioccolato

Gli stand saranno attivi venerdì e sabato dalle 10:00 alle 23.30 e domenica dalle 10.00 alle 20.00. Un’occasione speciale per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini e cialde. Inoltre per gli amanti del “cibo degli dei” saranno presenti tante dolci sorprese e idee regalo in occasione dell’imminente festa della Donna, tutte rigorosamente di cioccolato al latte, al cioccolato bianco e fondente con decorazioni personalizzate.

Gli eventi da non perdere

Molto attesi il cooking show “Come nasce una sacher” (venerdì alle 15.00) e lo speciale cooking show di domenica alle 15.00 durante il quale sarà realizzata una pralina originale che avrà come ingrediente eccezionale, un prodotto tipico della città, svelato a sorpresa all’ultimo istante. La speciale pralina realizzata per omaggiare Olbia sarà poi offerta in degustazione gratuita a tutti i presenti. Sabato alle 18 ci sarà lo show della tavoletta di cioccolato lunga 30 metri, una bella occasione per partecipare da un evento nell’evento, unico nel suo genere.

Per i più piccoli, c’è lo spazio Choco Baby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. I bambini potranno improvvisare con il cioccolato preparando deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini e attrezzi per la lavorazione (costo € 5.00).

Tutti i bambini in possesso del segnalibro della festa che è stato distribuito nelle scuole, avranno diritto uno sconto sul laboratorio. Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo € 30.00 a persona prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com). Info su FB: Chocomoments la Fabbrica del cioccoalto